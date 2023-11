Teresa Ribera: “Moreno Bonilla entendió que había cometido un tremendo error en Doñana al prometer algo que no había”

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, considera que el pacto por Doñana que ha firmado con la Junta de Andalucía y conlleva la retirada del proyecto de amnistía de regadíos ilegales alrededor del parque nacional fue posible porque el presidente andaluz, Juan Manual Moreno Bonilla, “se dio cuenta de que era un tremendo error. Que no resolvía ningún problema porque estaba prometiendo algo que no había”.

Ribera ha hecho esta reflexión dos días después de alcanzar ese acuerdo, en una entrevista para el programa radiofónico Carne Cruda. La vicepresidenta ha llegado con ese pacto bajo el brazo y 24 horas antes de comenzar las negociaciones climáticas de la COP28 en los Emiratos Árabes Unidos. “Insultar no es un buen consejo. Mejor trabajar para resolver problemas”, ha resumido sobre las conversaciones con la Junta.

La ministra ha insistido en que “es muy importante decir que siempre ha estado prohibido el regadío ilegal por eso se han cerrado pozos: 239 ilegales y más de 400 legales cerrados al buscar alternativas de agua. El compromiso es cero pozos ilegales. Aquí no hay ninguna amnistía”.

En ese sentido ha especificado que la Confederación del Guadalquivir y la Fiscalía van a seguir adelante, pero cualquiera que haya cumplido una sanción puede volver a la vida civil. Así que sí, que se cumpla con la sanción pero sí hay una nueva oportunidad“. Por otro lado, ”si usted me propone que alguien que tiene pendiente un procedimiento de sanción y no cumple la normativa pida la ayuda, la respuesta en no.

A cuenta del agua, Teresa Ribera ha recalcado que “en un país como e nuestro en el que el agua se ve afectada por los escenarios de cambio climático lo primero que teníamos ser es realistas: cuánta agua vamos a disponer, cuánta vamos a poder aportar”.

Y luego ha añadido: “Es lo que hemos incorporado a los planes hidrológicos aprobados, que parece que algunos presidentes autonómicos no les gusta”, en referencia al anuncio hecho el lunes pasado por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), sobre una demanda presentada hace meses contra el plan del Tajo ante el Tribunal Supremo.

Sobre energías renovables

Como Ribera se va a la COP28, ha hablado de la expansión de las energías renovables en España. “Hace falta mucho proyecto pequeño; que las casas no sean un pozo negro energético y también necesitaremos grandes instalaciones. Y que se incorpore a las corporaciones locales además de respetar los límites ambientales”.

Sobre las quejas de pequeñas poblaciones que se ven inundadas de molinos de viento o placas, Ribera, considera que “hace falta más diálogo. Un promotor aunque tenga la legalidad si no tiene una buena acogida es difícil que salga adelante”, ha opinado. Y ha sumado que “es más inteligente utilizar zonas ya degradadas o antropomorfizadas, pero no va a ser suficiente y, a veces, ahí no hay recurso”.

Con todo, sobre esta polémica, ha analizado que “hay una impresión de que se da gran división entre zonas que hacen mucho aprovechamiento en zonas urbanas frente a la pérdida de calidad y de servicios que les convierte en proveedores en las zonas rurales. Eso es malísimo desde el punto de vista económico, pero también de la convivencia y el respeto recíproco”.

En el asunto energético, Ribera ha dicho que la Comisión Europea no vio distorsiones en el mercado por las medidas extraordinarias sobre el mercado eléctrico para evitar la subida de precios que atajó la excepción ibérica y que, sobre el impuesto a las energéticas “hay que ver si existen beneficios extraordinarios y se concentra la figura fiscal ahí”. No ve factible una energética de renovables pública: “Es difícil pensar que la transformación de electrificarnos se haga a pulso de presupuesto público”.

La vicepresidenta tercera del Gobierno ha lanzado el mensaje de que la transición ecológica se topa con la dificultad de que “como cuando nos dicen que fumar es malo, el cambio tenemos que hacerlo nosotros. Podemos tener muchos análisis y muchas soluciones, pero, al final, estamos hablando de cambiar de valores”. Y cambiar valores implica “ajustarnos muchos más. La palabra crecer o decrecer podemos aplicarla al consumo de recursos o generar riqueza. Estamos consumiendo muchos más recursos de lo posible, pero la riqueza se puede medir de otras maneras”.

En sentido, en un proceso de transformación como el que menciona, acota, es importante “ser más eficientes, más responsables y ser muy cuidadosos con el consumo de agua o de energía”.

Como también es ministra de Reto Demográfico, Teresa Ribera ha especificado que el reto de la legislatura es “tener servicios a la altura”, es decir, educación, sanidad o atención a los mayores. “Por eso aunque parece un eslogan nuestro objetivo es plantear un país de 30 minutos que copia la idea de la ciudad de los 15 minutos. Cómo podemos garantizar que todo el mundo tenga los servicios básicos a no más de treinta minutos”.