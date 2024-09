Vinícius afirma que si España no avanza en su lucha contra el racismo no debería ser sede del Mundial 2030

El futbolista brasileño Vinícius Junior ha afirmado que, si España no toma medidas para afrontar el racismo y la situación no cambia, este país no debería ser sede del Mundial en 2030. El jugador, que recibe insultos racistas desde hace años, ha argumentado en una entrevista que los futbolistas podrían sentirse incómodos o inseguros.

“Hasta 2030 hay margen para la evolución. Espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por su color de piel. Si en 2030 las cosas no evolucionan, creo que debería cambiarse de lugar”, ha asegurado. España organizará el Mundial de fútbol de 2030 junto a Portugal y Marruecos.

En opinión de Vinícius, los jugadores podrían no sentirse “cómodos” o “seguros” jugando en un país “donde pueden sufrir racismo”. “Quiero hacer lo posible para que las cosas puedan cambiar porque hay mucha gente en España, o la mayoría, que no son racistas. Pero hay un grupo pequeño que acaba afectando a la imagen de un país donde es genial vivir”, ha explicado.

Años de insultos racistas en el campo

El jugador lleva años sufriendo insultos racistas. Vinícius ha hablado en múltiples ocasiones sobre la impunidad que existe sobre ello: “No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios lo alientan”, dijo en otra ocasión.

El futbolista ya señaló en el pasado que España es “un país hermoso”, que le acogió, pero que ha “aceptado exportar al resto del mundo la imagen de país racista”. “Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil España es conocida como un país de racistas. Y tristemente, por todo lo que ha ocurrido, no lo puedo defender. Estoy de acuerdo”, lamentó.