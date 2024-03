Vinícius rompe a llorar al hablar del racismo en el fútbol: “Cada vez tengo menos ganas de jugar”

El futbolista brasileño Vinícius Junior ha roto a llorar en la rueda de prensa previa al partido amistoso del martes entre España y Brasil, al ser preguntado por el racismo que ha sufrido en algunos campos de España y que, dijo, le hace tener “cada vez menos ganas de jugar”.

“Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar”, ha explicado.

El futbolista ha añadido que “con cada denuncia” se siente “más triste”. “Está sucediendo muchísimo no solo en España, también en el mundo. A mi padre también le pasaba, le costaba trabajar, escogían al blanco. He luchado mucho, lo he denunciado. Cada día me siento más tiste, estoy luchando por una causa para que en el futuro próximo no le suceda a nadie más”, ha añadido.

El jugador lleva años sufriendo insultos racistas. Vinícius ha hablado en múltiples ocasiones sobre la impunidad que existe sobre ello: “No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios lo alientan”, ha dicho.

Para el futbolista, España es “un país hermoso”, que le acogió, pero que ha “aceptado exportar al resto del mundo la imagen de país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil España es conocida como un país de racistas. Y tristemente, por todo lo que ha ocurrido, no lo puedo defender. Estoy de acuerdo”, lamentó.