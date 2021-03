Conoce la historia de Marni Nixon en ‘La sombra de Audrey’

Dirigida por David Pintó y protagonizada por Laura Enrech, ‘La sombra de Audrey’ es una comedia agridulce sobre el poder de Hollywood y su capacidad de oscurecer los sueños. Una obra que muestra la identidad de una persona talentosa a la sombra de su éxito, y que estará en cartel del 11 de abril al 23 de mayo en el Teatro Lara de Madrid.

Marni Nixon fue durante muchos años uno de los secretos mejor guardados de Hollywood. Ella fue la voz cantada de Natalie Wood en West Side Story, la dulce voz cantada de Deborah Kerr en la película musical El Rey y yo y cantó las canciones de Audrey Hepburn en My Fair Lady. Esto le hizo ganarse el sobrenombre de “la voz de Hollywood” (The Voice of Hollywood). Dio a conocer su voz y su talento mayúsculo desde la oscuridad del estudio de doblaje y no fue hasta años más tarde que su trabajo fue reconocido. En la gran pantalla seguramente la habréis visto haciendo de monja en la película Sonrisas y lágrimas. Es la del carburador.

En un estudio de doblaje, cotillearemos sobre el Hollywood de la época dorada, asistiremos a una audición para la película Sonrisas y lágrimas con el mismísimo director y nos trasladaremos en el set de rodaje del musical, donde compartiremos con Marni uno de esos incontables momentos de espera del mundo del cine.

Participa antes del domingo 11 de abril de enero y consigue una entrada doble para la sesión del domingo 18 de abril a las 20:00 horas en el Teatro Lara de Madrid (Corredera Baja de San Pablo, 15).

