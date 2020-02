Muere a los 101 años Katherine Johnson, el "ordenador viviente" de la NASA que el cine recuperó del olvido

Katherine Johnson, la científica estadounidense que inspiró el libro de Margot Lee 'Figuras Ocultas', posteriormente trasladado al cine en el año 2016 por Theodore Melfi, ha fallecido este lunes en su casa a los 101 años de edad.

"Desde niña empezó a contar: estrellas, platos, escaleras… Cualquier cosa”. Con estas palabras describía Lee a Johnson, matemática de origen afroamericano que se convertiría en la calculadora humana de la NASA y en pieza clave para el éxito de muchas de sus misiones desde los comienzos de la exploración espacial. Entre sus principales logros, destacan los cálculos que realizó para las trayectorias del Proyecto Mercury, el primer programa espacial tripulado de EEUU, y el vuelo del Apolo XI a la Luna en 1969.

El director de la NASA, Jim Bridestine, ha lamentado la muerte de la científica a través de un comunicado en el que ha destacado la "dedicación y destrezas como matemática" de una mujer que "amplió las fronteras del espacio". "La Nasa nunca olvidará su entusiasmo y liderazgo, y las metas que no habríamos podido lograr sin ella", concluye la nota.

The @NASA family will never forget Katherine Johnson's courage and the milestones we could not have reached without her. Her story and her grace continue to inspire the world. https://t.co/UPOqo0sLfbpic.twitter.com/xwnRX9oZoi