Pep Fornés: El Museo Etnológico necesita mayor autonomía para poder brillar

Explica con ironía Pep Fornés que lleva 11 años como "director provisional" del Museo Etnológico y de las Culturas del Mundo de Barcelona, institución que, pese a tener dos sedes y más de 74.000 objetos inventariados, es poco conocida por el público, motivo por el que pide "más autonomía para poder brillar".

Este museo de titularidad municipal dependiente del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) está repartido entre la sede de la calle Montcada, frente al Museo Picasso, en dos antiguos palacetes renacentistas, y la sede de Montjuïc, un edificio construido en 1973 expresamente para albergar el entonces denominado Museo Etnológico.

Pese a ser el mayor museo antropológico de España -el Museo Nacional de Antropología de Madrid tiene unos 22.000 objetos inventariados- con importantes colecciones de arte precolombino, africano, asiático y de Oceanía, Fornés lamenta, en una entrevista con Efe, no tener "autonomía de gestión" y apunta: "Desde el momento en que no tenemos NIF, no tenemos entidad jurídica, no existimos".

En los últimos años, de la mano de Fornés, el museo ha modificado su discurso etnocéntrico y ha pasado de resaltar el exotismo del arte y de los numerosos objetos que posee a propiciar la reflexión sobre los cambios sociales y "hacer una comparación entre pueblos y sociedad diversas para entender que la cultura humana es una y los pueblos son muchos".

Fruto de esta filosofía, el museo ha desarrollado unas exposiciones denominadas de "Memoria incómoda", ligadas al pasado colonial español y catalán, como han sido "Ikunde. Barcelona, metròpoli colonial" e "Ifni. La mili de los catalanes en África", exhibidas en la sede de Montcada.

Pep Fornés señala que el museo ha podido avanzar en estos últimos tiempos pero entiende que aún le falta "completar la última fase" y espera que en los próximos cuatros años lo pueda hacer.

"Como director mi voluntad es que las dos sedes confluyan en ser un solo museo con una sola línea, y nuestra intención en el futuro inmediato es que esto se note y se note mucho", precisa.

Señala que la sede de la calle Montcada tiene una exposición estable que muestra lo que es arte religioso de diversas partes del mundo, y aunque "puede parecer que se haya convertido en una especie de escaparate de museo de arte, la intención es darle un contenido antropológico y comparativo, para que la diversidad de la cultura humana se haga evidente en las dos sedes".

Lamenta no obstante Fornés la poca capacidad de decisión que tienen los directores de los museos municipales y reivindica: "Como museólogo, antropólogo y persona que lleva más de 40 años dedicándose a la gestión publica de la cultura, considero que es absolutamente imprescindible la autonomía de todo museo, aquello que se denomina la libertad de cátedra".

"Sin esta autonomía de gestión es imposible llegar a ejecutar la misión, la visión y los valores de un museo", manifiesta Fornés, que añade: "Un museo sin autonomía no puede brillar, no puede llegar a tener dimensión y si no la ha alcanzado, es justamente por culpa de este motivo".

Especifica el director que el Etnológico no es "un museo para turistas" y que, por tanto, no pretenden tener "un museo lleno de público noche y día", pues aunque les gusta tener público, su "objetivo no es cuantitativo, sino cualitativo".

El director subraya que pretenden ser "un museo útil, para las escuelas e institutos, para la población, para pensar la realidad y entender desde un perspectiva científica y rigurosa a los humanos en esta Tierra".