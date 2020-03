El proyecto colaborativo SETI para buscar extraterrestres, donde llegaron a colaborar cinco millones de personas, echa el cierre

El proyecto SETI@home, puesto en marcha en 1999 por la Universidad de California Berkeley, tenía como objetivo buscar vida extraterrestre inteligente a partir de computaciones utilizando ordenadores personales de más de cinco millones de usuarios para que ayuden a procesar cadenas de datos procedentes de radiotelescopios.

Tras más de 20 años de misión, los organizadores han anunciado que dejarán de enviar trabajo a los usuarios a partir del 31 de marzo, pero "no será el fin de la participación pública" en otros proyectos del instituto para Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI, por sus siglas en inglés).

