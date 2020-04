Twitter cierra 300 cuentas que fingieron ser bots para tender una trampa a "los progres"

Twitter ha cerrado más de 300 cuentas de la red social tras detectar una campaña coordinada para intoxicar el debate y hacerse pasar por 'bots' para tender una trampa a "los progres". Poco después de las nueve de la noche de este miércoles, una cascada de mensajes nada espontáneos empezó a aparecer en cuentas de Twitter que habitualmente difunden mensajes afines a la derecha española y contra el gobierno. El texto fingía contener errores que delatarían a las cuentas como falsas.

El mensaje publicado en cientos de tuits y respuestas a periodistas y políticos fue este:

Según la investigadora de redes Mariluz Congosto, se trata de una campaña de intoxicación organizada desde un grupo de Whatsapp llamado 'TeamFacha' para intentar engañar a otros usuarios.

La broma les ha costado la suspensión de su cuenta. Twitter ha desactivado unas 300 por 'spam', algo habitual cuando se detecta una actividad anormal.

By the way hay un montón de cuentas suspendidas por el trolleo copy pastero

Pero es de primero de tuiter que eso se detecta de forma automatizada y se identifica como Spam. Desde hace años

En realidad se han auto suspendido