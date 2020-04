Manuela Carmena demandará a Alvise Pérez por difundir un bulo contra ella

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado en una entrevista en eldiario.es que demandará a Alvise Pérez (nombre ficticio) por difundir un bulo contra ella en Twitter. Concretamente, el exasesor del dirigente de Ciudadanos Toni Cantó la acusaba de haber recibido en su domicilio un "respirador" de la empresa VitalAire para "evitar acudir a un hospital público y hacer cola como el resto de españoles". "Es algo que no puedo tolerar", ha defendido Carmena.

"Cuando era alcaldesa, cuando estás desempeñando un cargo político, antes de utilizar los resortes judiciales quizás tienes que ser más prudente. Ahora lo he visto muy claro, no puedo tolerar una calumnia de esas características y estoy llevando los pasos necesarios para presentar una acción judicial contra esa persona", ha asegurado Carmena en una conversación telemática con el director de eldiario.es Ignacio Escolar.

La exalcaldesa de Madrid ya negó en su cuenta de Twitter estar enferma y haber recibido en su domicilio un equipo de respiración asistida como los que se utilizan para tratar a los pacientes más graves de coronavirus. "Fue una mentira para hacer daño", ha concluido Carmena en su entrevista.

Alvise Pérez es el alias que utiliza en esa red social Luis Fernández, que fue jefe de gabinete de Toni Cantó en las Corts Valencianes. Fue el responsable de su campaña a la presidencia de la Generalitat Valenciana en 2019 y ya lo había acompañado en el Congreso de los Diputados. Es conocido por los mensajes xenófobos y en línea con postulados de la extrema derecha sobre inmigración y violencia machista que acostumbra a lanzar en las redes sociales. Está desvinculado de Ciudadanos desde diciembre de 2019.

Alvise, no te conozco y no sé qué motivos tienes para publicar esta calumnia. No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza. https://t.co/On9hv7naFo — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) March 31, 2020

