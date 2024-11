Encarna necesita apoyo psicológico y Carlos, un trayecto al hospital: las apps que coordinan la ayuda por la DANA

“Mujer minusválida con movilidad reducida que convive con anciano. Por su enfermedad la mujer necesita cremas o triturados. Los alimentos que puedan llevarles. Gracias”. “Somos una pareja con una nena de 14 meses. Necesitamos un cerrajero ya que la puerta de la plata baja no abre, y si la rompemos luego no podemos cerrarla y nos entran directos a casa. Muchas gracias de verdad”. “Ahora nos ha vuelto el agua y nos está callando del techo del baño. No sé si podéis enviar algún fontanero”.

Son mensajes dejados este martes por ciudadanos desde Paiporta, la zona cero de la catástrofe que la DANA ha dejado a su paso. Están publicados en Ayuda Terreta, una aplicación web creada para “facilitar el intercambio de ayuda humanitaria y recursos para los afectados por la DANA, especialmente en la región de Valencia”.

La herramienta sitúa cada petición sobre el mapa junto a los datos de contacto de los afectados para que puedan coordinarse con los voluntarios que quieran ir a colaborar sobre el terreno o enviar ayuda. En este momento, la mayoría de avisos registrados en la plataforma requieren la ayuda de especialistas técnicos como fontaneros o cerrajeros, así como bombas de extracción de agua.

Ayuda Terreta está gestionada por dos ciudadanos particulares. Es una de las iniciativas que ha surgido para canalizar el inmenso caudal de solidaridad que ha surgido desde la ciudadanía para asistir a las víctimas del desastre y ponerlos en contacto con los voluntarios. “Estamos colaborando con la Administración para que las peticiones se puedan gestionar de manera global”, explican.

En la misma línea que Ayuda Terreta pero diseñada en torno a un directorio en vez de a un mapa está Ajuda Dana. Se divide en varios apartados, como una lista de solicitantes de ayuda y otra para aquellos que la ofrecen. De nuevo, muchas personas recalcan su necesidad de electricistas y fontaneros que puedan ayudar a restablecer sus suministros de luz y agua en las viviendas afectadas.

Sin embargo, uno de los mensajes escritos la tarde de este miércoles recuerda que el impacto de la DANA va mucho más allá de lo material. “Buenas tardes, mi marido es pluripatológico con disminución de la movilidad. Mi hijo ha perdido todo y mi marido se siente un inútil porque no puede ayudar. Mi madre con 92 años ha perdido todo. Pero estamos todos vivos! Ahora tengo a mi madre y a mi hijo con su familia (niña de 8 años y un bebe) en mi casa. Yo en tratamiento para mi depresión, por lo que estoy agotada. La situación me ha sobrepasado”, escribe Encarna, que deja su dirección y su teléfono. Solicita apoyo psicológico.

La situación me ha sobrepasado Una de las afectadas que solicita ayuda psicológica en Ajuda Dana

Carlos pide ayuda para llevar a una mujer de 70 años con mareos y debilidad a su prueba contra el cáncer. “Necesita llegar al Hospital 9 d'Octubre, mañana día 6 de noviembre a las 15:00 para una prueba importante, para impedir que el cáncer siga avanzando, pero el hospital nos dice que solo le ponen medios con movilidad reducida o dependencia, que salga caminando desde Benetússer hasta La Torre y coja el autobús o cruce por la pasarela a València. Necesitamos que llegue al hospital para hacerse la prueba, perder la prueba programada para mañana puede significarlo todo”, ha publicado en la misma plataforma.

Ajuda Dana también cuenta con un “Voluntómetro”, un medidor de voluntarios por localidad. La tarde de este martes mostraba que había cientos de personas en Paiporta y Aldaia colaborando en la recuperación; pero que otros municipios como Villar del Arzobispo, más alejados del epicentro de la catástrofe, agradecerían la presencia de voluntarios para echar una mano.

Como Ayuda Terreta, Ajuda Terreta es una “web creada por personas voluntarias, independiente de cualquier organismo”.

La Generalitat tiene su propio formulario online para el envío de ayuda. Está alojado en Som Solidaritat y está dividido en dos canales. Uno es para los voluntarios que deseen desplazarse a apoyar sobre el terreno, en el que deben dejar sus datos de contacto y a qué zona puede acudir (Utiel, Horta Sur, Ribera, Hoya o Castellón). El otro es para empresas y está más centrado en indexar el tipo de ayuda que pueden enviar y desde dónde.

La Generalitat ha solicitado que se limiten los desplazamientos de vehículos particulares, ya que pueden llegar a colapsar las vías de acceso e impedir el paso de los servicios de emergencias.

Desde este lunes también está activa AyudamosValencia para facilitar la llegada de información desde los afectados a las autoridades. “La app permite a los usuarios reportar necesidades inmediatas y urgentes. Esta información se compartirá directamente con las autoridades tanto del gobierno central como de las comunidades autónomas para ayudar en la coordinación de trabajos de recuperación y ayuda humanitaria”, explica la Fundación29, su promotora.

La Fundación29 es una organización sin ánimo de lucro que hasta ahora se ha centrado en promover la inclusión de nuevas tecnologías en el sistema sanitario. “La app está desarrollada para ayudar a generar mapas de necesidades. Ayuda situar en el mapa, por ejemplo, un lugar sin agua potable y a gestionar la logística”, detalla a elDiario.es Ricard Martínez, profesor de la Universidad de Valencia que ha colaborado en el diseño de la protección de privacidad de la herramienta.

“Al compartir tu ubicación y necesidades, ayudas a los equipos de emergencia a coordinar la ayuda donde más se necesita”, detalla el manual de AyudamosValencia, que también está disponible para los afectados de Castilla-La Mancha y Andalucía.

Para impedir las brechas de datos, la app no relaciona una necesidad con una identidad, sino con una ubicación. “Por esto la aplicación únicamente solicita la posición del incidente o la necesidad que se reporta, nunca datos personales. Es fundamental que las notificaciones las hagas desde el espacio en el que existe la necesidad”, desarrollan.

La iniciativa de Juan muestra que con una buena idea y pocos recursos también se puede ayudar a los afectados. Se trata de un estudiante de bachiller que ha puesto en marcha Coche DANA, un sistema de registro de vehículos desaparecidos en las riadas. Funciona en los dos sentidos: los voluntarios pueden registrar los datos de los vehículos que encuentren con sus características y ubicación. Los dueños también pueden utilizar la herramienta para avisar de la desaparición de su coche.

“Es momento de ayudar en todo lo posible, registra coches en zonas afectadas y ayuda a sus dueños a localizarlos”, pide Juan. Su aplicación Coche DANA ya tiene más de 900 vehículos registrados.

Exitosas campañas de recogida

Por otro lado, a última hora de este lunes las asociaciones vecinales informaban de que las campañas de bienes de primera necesidad en varias ciudades de España habían sido un éxito. Por ello, han solicitado a los ciudadanos que no acudan a depositar más, ya que la capacidad localidades como Paiporta han “alcanzado el límite de capacidad”.

Algunas asociaciones, como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAMV), ha pedido a los ciudadanos que quieran y puedan colaborar que prioricen las donaciones económicas a entidades que trabajan sobre el terreno. “Nuestra federación hermana de Valencia indica que ahora son más importantes las aportaciones económicas directas”, explican.