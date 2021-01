Una imagen sobre el cáncer de mama y una supuesta cita de Goebbels, restituidas por el 'tribunal supremo' de Facebook

El Consejo asesor de contenidos de Facebook, una institución creada por la compañía para actuar como una suerte de 'tribunal supremo' sobre lo que los usuarios pueden compartir en la red social y en Instagram (de su propiedad), tumbó este jueves cuatro decisiones tomadas por la empresa en sus cinco primeras sentencias. Ha sido la primera vez que este organismo de supervisión independiente, constituido el año pasado por expertos internacionales de varios campos, ha emitido resoluciones y estas fueron abrumadoramente contrarias a las políticas que había venido aplicando la red social.

La red social que dirige Mark Zuckerberg siempre ha sostenido que cumplirá con los fallos del Consejo, de manera que estos cuatro contenidos que Facebook retiró de forma improcedente según el organismo de supervisión deberán ser restituidos en los próximos siete días. El organismo puede valorar casos presentados desde todo el mundo, pero escogerá aquellos con potencial para cambiar o consolidar las políticas de moderación de la compañía.

Uno de los casos en que el Consejo dio la razón a los demandantes fue el de imágenes de pezones femeninos publicadas en Instagram para alertar sobre el cáncer de mama en Brasil y que fueron eliminadas por la red social al considerar que violaban su política contra desnudos y actividad sexual. La resolución constata que estas imágenes sí podían compartirse al estar amparadas por la excepción para alertar del cáncer de mama y critica que el movimiento de Facebook prohibiéndolas "plantea serias preocupaciones relativas a los derechos humanos".

Otra de sus decisiones ha versado sobre una cita que se atribuyó incorrectamente a Joseph Goebbels, el Ministro de Propaganda del Reich en la Alemania nazi. La cita, en inglés, afirmaba que, en lugar de atraer a los intelectuales, los argumentos deberían apelar a las emociones y los instintos. Afirmaba que la verdad no importa y está subordinada a la táctica y la psicología. No había fotografías de Goebbels ni símbolos nazis en la publicación.

En su declaración al Consejo asesor, el usuario dijo que su intención era hacer una comparación entre el sentimiento en la cita y la presidencia de Donald Trump. Facebook, por su parte, afirmó que Goebbles está entre su lista de individuos peligrosos y que el usuario no dejaba claro en su post la condena del ideario del ministro del Tercer Reich. El Consejo asesor decidió restituir la publicación ya que esta no apoyaba el ideario nazi y señaló que las reglas de Facebook no explican claramente a quién consideran 'personajes peligrosos' ni cuál será la política de la red social cuando se les cite en publicaciones.

El Consejo también falló contra las decisiones de Facebook de eliminar una imagen en la que aparecía un niño muerto para denunciar el trato que China da a la minoría musulmana uigur en el país, una cita atribuida al jerarca nazi Joseph Goebbels, y un mensaje sobre la gestión de la covid-19 por parte del Gobierno francés que la red social había considerado que contenía información falsa.

El único caso en que el Consejo dio la razón a la firma de Zuckerberg y mantuvo la eliminación del contenido fue en el de un mensaje considerado de odio contra Azerbaiyán por parte de simpatizantes armenios.