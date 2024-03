La Justicia europea quita la razón a Amazon: tendrá que ser transparente con la publicidad

Nueva derrota de una 'big tech' ante la justicia europea. Amazon ha perdido una batalla contra la Comisión Europea. El Tribunal General de la UE (TGUE) ha rechazado la petición de la compañía de suspender la obligación de que sea más transparente con la publicidad que sale en su plataforma. Esa es una de las exigencias que establece la ley de servicios digitales de la UE, que entró en vigor el pasado año.

En base a esa legislación, la Comisión Europea calificó a Amazon como una gran plataforma. Eso hace que tenga obligaciones adicionales. Una de ellas tiene que ver con la elaboración de un repositorio sobre anuncios que figuran en sus servicios que sea público y transparente.

Amazon recurrió esa decisión ante la justicia europea, que en un primer momento le dio la razón y eximió a la compañía de esas obligaciones extraordinarias respecto a la publicidad. Sin embargo, el vicepresidente del TGUE cambia ahora el criterio en una decisión en la que defiende que los intereses legales de la UE están por encima de los de la multinacional.

Aunque reconoce que no se puede ignorar argumentos como la libertad de empresa o el perjuicio de no suspender la obligación hasta la sentencia, considera que no son “argumentos decisivos”. “Es necesario apreciar si la ponderación de todos los intereses en juego puede justificar la denegación de la suspensión”, señala el TGUE.

“En el supuesto de que no se conceda la suspensión, la anulación de la Decisión de la Comisión conservaría un interés para Amazon”, expresa en un comunicado en el que también apunta a que “la suspensión provocaría un retraso, potencialmente de varios años, en la la plena consecución de los objetivos del Reglamento sobre un mercado único de servicios digitales”. Eso, argumenta el vicepresidente del TGUE, conduciría a “permitir que persista o se desarrolle un entorno online que amenace los derechos fundamentales” en el que las grandes plataformas tienen un papel predominante.

“Los intereses defendidos por el legislador de la UE prevalecen en el presente asunto sobre los intereses materiales de Amazon, de modo que la ponderación de intereses se inclina a favor de la desestimación de la solicitud de suspensión”, concluye.