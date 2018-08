El jefe de seguridad de Facebook dimitirá en plena polémica por las fake news y la injerencia rusa

El jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, ha anunciado este miércoles que el próximo 17 de agosto abandonará la compañía de Mark Zuckerberg para incorporarse como profesor adjunto en la Universidad de Stanford.

El anuncio de la dimisión de Stamos llega un día después de que la compañía haya identificado una presunta campaña de desinformación para influir en las elecciones legislativas de medio mandato, que se celebrarán en noviembre, y del cierre de 32 cuentas de Facebook y de Instagram.

Aunque en su comunicado Stamos no hace ningún tipo de referencia a los motivos que le han llevado a abandonar la compañía -más allá de su intención de dedicarse al ámbito educativo-, el diario estadounidense The New York Times lo atribuye a desacuerdos con Facebook.

En marzo, el rotativo aseguró que el jefe de seguridad mantenía una serie de discrepancias sobre la forma en la que Facebook debía gestionar la difusión de noticias falsas y campañas de desinformación. La receta de Stamos pasaba por investigar y divulgar el presunto uso de la red social por parte de Rusia.

Lo que sí reconoce el jefe de seguridad en el anuncio de su dimisión es que la empresa debe cumplir con su "responsabilidad colectiva": "Es fundamental que nosotros, como industria, cumplamos con nuestra responsabilidad colectiva de considerar el impacto de lo que construimos, y espero seguir colaborando con los equipos de seguridad de Facebook".

Las elecciones presidencias de EEUU que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca, en noviembre de 2016, colocaron a la red social fundada por Zuckerberg en el centro de la polémica. A través de Facebook se difundieron bulos y noticias falsas con el objetivo de influir en los resultados electorales.

La propia red social reconoció la difusión de noticias falsas en su plataforma. Sus propias estimaciones apuntan a que unas 10 millones de personas en EEUU vieron al menos uno de los más de 3.000 anuncios pagados entonces por cuentas falsas supuestamente dirigidas desde Rusia.

Estos escándalos de propagación de noticias falsas, unidos a los fallos en la protección de la privacidad -sobre todo tras conocerse la filtración de datos personales de millones de sus usuarios a la consultora Cambridge Analytica-, han socavado la reputación e imagen pública de Facebook en los últimos meses.