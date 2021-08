El sociólogo Julio Carabaña censura que el Gobierno imponga cómo enseñar en el aula

Madrid, 10 ago (EFE).- El catedrático emérito de Sociología Julio Carabaña reprocha al Ministerio de Educación querer "imponer" la manera de enseñar en las aulas y sostiene que hay “nula evidencia” respecto a la mayor eficacia de unos métodos didácticos sobre otros, según explica en una entrevista con EFE.

Considerado como uno de los sociólogos que más saben en España sobre educación, Carabaña se opone a que el Ministerio y los grupos de profesores “favorables a su ideología” intenten “imponer” su visión al resto de colegas: "No legisle la didáctica, deje que los profesores enseñen como puedan”.

El catedrático emérito de la Complutense de Madrid se refiere a la ley Celaá, la octava aprobada en democracia, y los reales decretos que desarrollarán su articulado.

Para el próximo curso, Educación está ultimando en estos momentos la reforma del currículum escolar (qué y cómo se enseña en las escuelas) y el real decreto que regulará las condiciones para promocionar de curso y titular.

Nacido en 1948 en Fuente de Pedro Naharro (Cuenca), el catedrático emérito se pregunta en función de qué evidencia se pretende obligar a aplicar unas metodologías en detrimento de otras y se responde a sí mismo que “nadie ha demostrado nunca” que unas sean mejores que otras.

Basándose en los resultados del catedrático John Hattie en su libro “Visible Learning” (“Aprendizaje Visible”), quien analizó más de 800 metanálisis de 50.000 artículos de investigación sobre métodos de enseñanza en todo el mundo, Carabaña señala que hay aspectos que “en la mayor parte de los sitios funcionan, pero son triviales como mantener la disciplina en clase”.

“La división entre progresistas y conservadores entre comillas en esto de la didáctica proviene de la clase de hombre o profesor que seas y de la clase de alumnos que uno tiene. Nadie ha demostrado nunca que unos métodos sean más eficaces que otros y es una falta de respeto dudar de la profesionalidad de los docentes, que unos intenten imponerse a otros, ignorando que cada uno de nosotros está al pie del cañón", añade el autor de "La inutilidad de Pisa".

El catedrático especializado en Sociología de la Educación defiende que el cometido de los políticos en esta materia se limita básicamente a poner las instalaciones, pagar a los profesores, regular el sistema de titulaciones y establecer los planes de estudios. “Todo el resto es vanidad”.

En su opinión, la ley Celaá (Lomloe) y sus antecesoras han hecho unas “mínimas reformas en aspectos como el problema eterno de los últimos cursos de la ESO, el de la repetición, y carecen prácticamente de contenido; “tienen una función partidaria, son maneras de movilizar a la parroquia electoral”.

“Tienen mucho tirón electoral -añade- porque los padres están muy involucrados, pero al funcionamiento de las escuelas no les afecta casi nada”. Es una “ilusión administrativa” pensar que las leyes educativas influyen en los resultados del sistema.

Por otro lado insiste en su idea -lanzada años atrás- de eliminar el título de Educación Secundaria Obligatoria como instrumento para acabar con algunos de los elementos más complicados del sistema educativo español: la repetición y el fracaso escolar.

“Mi propuesta es siempre la misma: quita la titulación. ¿De qué sirve la titulación de ESO? Hasta los 16 años estáis aquí y luego os vais a Formación Profesional o Bachillerato”, añade Carabaña, colaborador de la Fundación Europea Sociedad y Educación.

En la mayoría de los países “no hay título y no pasa nada. Es educación básica, es contradictorio con el concepto de que haya título. Según la ley, la ESO es obligatoria y gratuita hasta los 16 años, no dice que los sea hasta alcanzar unos mínimos, porque eso es imposible. Póngame unos mínimos y yo le busco a un alumno que no los pasa”, concluye.