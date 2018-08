Carlos Alonso, sobre el tranvía a La Gallega en Santa Cruz: "Lo haremos por Los Majuelos y culminaremos en este mandato toda la tramitación"

El presidente del Cabildo de Tenerife confirma que sigue adelante con la ampliación de la línea 2 sin contar con consenso, algo que dijo que no haría hace solo unos meses, cuando se paró el plan hasta que pasaran las elecciones

Alonso arremete contra el PP: "Desde luego no me extraña [la postura de este partido], porque el PP siempre se ha opuesto al tranvía, incluso a la línea 1, con lo cual no me parece extraño que el PP se vuelva a equivocar"