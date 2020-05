Japón pone fin al estado de alarma tras contener el brote de coronavirus sin confinamiento obligatorio

Hace poco más de un mes, los expertos sanitarios decían que Japón corría el riesgo de convertirse en una de las zonas más afectadas por el coronavirus. El Gobierno japonés ya había recibido críticas por haber puesto en cuarentena a pasajeros y tripulantes del crucero Diamond Princess a la vez que lo acusaban de aferrarse a la cada vez más débil esperanza de acoger los Juegos Olímpicos en verano minimizando la amenaza de la COVID-19.

Según los críticos, Japón hacía pruebas a muy pocas personas y había elegido concentrarse en las áreas con contagios en vez de sobrecargar al sistema sanitario con pacientes sin síntomas o con pacientes de leve sintomatología que, por ley, debían ser admitidos por el hospital. Uno de los países más ricos del mundo, se decía, estaba fallando en su respuesta.

Pero, en este momento, Japón puede dar argumentos sólidos para defender su hueco entre las historias de éxito del coronavirus, aunque no se hable tanto del país como de Corea del Sur, Hong Kong y Taiwán. Con 126 millones de habitantes y una de las poblaciones más envejecidas del mundo, Japón ha confirmado hasta ahora más de 16.550 contagios y 820 muertes, dentro de un total de más de 300.000 fallecimientos en todo el mundo.

En Tokio, donde viven casi 14 millones de personas, se contabilizaron un máximo de 206 nuevos contagios el día 17 de abril. En la última quincena, los casos nuevos se han mantenido por debajo de 40. El pasado viernes, según informó la cadena pública NHK, en la capital del país solo se registraron tres nuevos casos. Hasta este lunes, la cifra total en la ciudad es de 5.152 positivos.

Alcanzar cifras tan bajas no parecía posible a principios de abril, cuando el número de casos comenzaba a aumentar bruscamente en Tokio y otras grandes ciudades, mientras la vecina Corea del Sur aplanaba la curva de contagios con su elogiado sistema de pruebas, rastreo y tratamiento.

Shinzo Abe, el primer ministro japonés, esperó hasta el 7 de abril para declarar un tardío estado de emergencia en la capital y otras zonas afectadas. Después lo amplió hasta incluir a las 47 prefecturas del país. Y acaba de levantarlo este lunes tras tener en cuenta el número de contagios y la situación del sistema sanitario en varias zonas del país.

La versión japonesa del 'confinamiento' fue pedir a la población que evitara salidas innecesarias, que trabajara desde casa y que mantuviera las distancias físicas. Parecía una reacción demasiado tímida ante una situación que parecía a punto de salirse de control. El envío a cada hogar de dos mascarillas reutilizables fue recibido con burla, con la gente publicando en las redes sociales fotografías de las pequeñas, y en algunos casos, sucias, Abenomasks (un juego de palabras con la política económica del líder, conocida como Abenomics).

