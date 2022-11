Las personas que se deciden a leer las etiquetas de su comida no ganan para sustos: docenas de compuestos con códigos y nombres en latín que no reconocen. Sin embargo, algunos de estos nombres tan complicados solo representan ingredientes bien conocidos e inofensivos, como el ácido cítrico (presente en los limones, E330) o el ácido ascórbico (vitamina C, E300), mientras que otros más reconocibles como “azúcar” o “grasa vegetal” deberían dar mucho más miedo.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 62.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a No, gracias