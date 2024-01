Turismo de maratones deportivos: las citas imprescindibles para el año que empieza

El gusto por correr y la motivación que despierta la superación personal hace que las maratones marquen la agenda de miles y miles de personas a lo largo y ancho del planeta. Sin duda, estas carreras de larga distancia generan un ambiente de especial emoción tanto a corredores como a espectadores, y se vuelven todo un espectáculo cada vez que se celebran en una ciudad. Para algunos, los 42.195 km que separan la salida de la meta lo son todo, mientras que para otros son tan solo la excusa perfecta para sumarse a una fiesta deportiva a la que cada vez se apunta más gente.

España está bien nutrida de maratones durante todo el año. Las de Sevilla, Barcelona, Madrid, San Sebastián y Valencia son sin duda las cinco citas de mayor prestigio de nuestro país. Pero quienes quieran ir un paso más allá y disfrutar de pruebas con renombre internacional, deben seguir el calendario de las World Marathon Majors, es decir, las seis maratones más famosas del mundo: Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. Este circuito de maratones se puso en marcha en 2006 con la idea de promover el deporte y aumentar el interés de los corredores y aquellos que son capaces de completarlas todas reciben la Six Star Finisher Medal, el mayor reconocimiento que puede obtener cualquier maratonista. Además, son una gran oportunidad para aprovechar y descubrir un nuevo destino.

Ya sea porque la fiebre del running te haga soñar con alguna de estas multitudinarias pruebas o porque simplemente quieres visitar alguna de estas capitales envueltas en un ambiente único, aquí tienes un pequeño resumen de las seis pruebas que componen las World Marathon Majors 2024, con sus características, sus fechas y unas cuantas ideas de lo que puedes ver en cada una de estas ciudades.

Maratón de Tokio

Domingo 3 de marzo 2024

La de Tokio es la maratón más importante y multitudinaria de toda Asia. En Japón se vive con especial fervor este tipo de competiciones y esta carrera en concreto cuenta con unas 30.000 plazas. Es una cita relativamente joven, empezó a celebrarse en 2007 y su recorrido discurre por un perfil bastante plano, pasando por los lugares más emblemáticos de la ciudad. Destaca por su elevado nivel organizativo, su alta participación internacional y la celebración de la cultura japonesa.

Teniendo en cuenta el gran viaje que hay que realizar hasta llegar hasta allí, la maratón de Tokio puede ser justo lo que necesitabas para aprovechar y visitar parte del país nipón. La ciudad es descomunal, cuenta con unos 14 millones de habitantes, pero si nos centramos en sus barrios más llamativos no deberíamos pasar por alto Akihabara, Shinjuku, el cuidado parque Ueno o el de Yoyogi, el templo Sensoji, el Palacio Imperial, la calle de Takeshita-dori y, por supuesto, Ginza y Shibuya.

Maratón de Boston

Lunes 15 de abril de 2024

La Maratón de Boston es una de las más antiguas y prestigiosas del mundo, celebrada anualmente desde 1897. Su recorrido es exigente, lo que atrae a corredores de élite, y uno de sus puntos más característicos es el icónico Heartbreak Hill, considerado uno de los momentos más desafiantes de la carrera. Su participación también está limitada a unas 30.000 personas.

Y sabiendo esto, ¿qué mejor motivo que una maratón para descubrir una de las ciudades con mayor historia de Estados Unidos? Su arquitectura colonial y el ambiente tranquilo de sus calles hacen que Boston sea considerada una de las ciudades más europeas del país norteamericano y siempre puede ser interesante recorrer los ladrillos de The Freedom Trail para conocer los inicios de la nación estadounidense. Quincy Market es ideal para descubrir la gastronomía local y a los más seriéfilos les gustará saber que el bar de Cheers existe.

Maratón de Londres

Domingo 21 de abril de 2024

Es una de las maratones más populares del mundo y lleva celebrándose desde 1981. Los corredores tienen la oportunidad de pasar junto a muchos de los lugares más icónicos de la ciudad, la prueba destaca por su atmósfera festiva y los londinenses se vuelcan a celebrar un evento que revoluciona toda la ciudad. Además, la maratón dsirve para recaudar fondos para diversas organizaciones benéficas.

Junto a la de Berlín, la de Londres quizá sea la maratón que te pilla más a mano, por lo que puede ser que ya conozcas la ciudad. Si no es así, has de saber que en 48h en Londres te dará tiempo a ver muchas cosas. ¿Cómo vas a ir hasta la capital británica y no pasar por la Abadía de Westminster, el Palacio de Buckingham, el Big Ben, el London Eye, el Tower Bridge, el Museo Británico o Piccadilly Circus? Ya que estás, aprovecha para asistir a algún musical porque será la experiencia perfecta para completar tu viaje.

Maratón de Berlín

Domingo 29 de septiembre de 2024

La de Berlín ronda los 45.000 participantes, es conocida por ser uno de los eventos de élite más importantes del atletismo y en ella se han establecido varios récords mundiales gracias a su recorrido plano y rápido. Se celebra desde 1974 y el famoso tramo final con la Puerta de Brandeburgo como telón de fondo ofrece una de las imágenes más emblemáticas de la prueba. La ciudad se ha vuelto un destino clave para aquellos que quieren mejorar sus tiempos.

Tanto si vas a Berlín a correr o simplemente a empaparte del ambiente, aprovecha y dale un buen repaso a la ciudad antes de volver a casa. Siempre puedes hacer una ruta clásica que incluya lugares como el Muro de Berlín, la Puerta de Brandenburgo, el Reichstag, la East Side Gallery, su catedral, el Museo Nuevo, el Monumento al Holocausto, la Alexanderplatz o el famoso Checkpoint Charlie, o salirte de las rutas más trilladas y optar por un Berlín alternativo.

Maratón de Chicago

Domingo 13 de octubre de 2024

La de Chicago se celebra desde 1977 y como la de Berlín es también conocida por ofrecer un recorrido llano y rápido. Su trazado atraviesa algunos de los barrios más bonitos de la ciudad y eso hace que los corredores puedan disfrutar de su arquitectura más característica. Suelen participar en ella unos 45.000 participantes y los vecinos salen a las calles para llevar en volandas a los numerosos corredores internacionales que llegan hasta aquí para bajar sus tiempos.

Chicago es una de las ciudades más turísticas de Estados Unidos y unos días te bastarán para descubrir por qué. Es conocida como la ciudad del viento y es fotogénica como pocas. Sus calles ofrecen arquitectura y espectáculos mientras que también nos hablan de gangsters en un ambiente con aroma a pizza. Para no pasar por alto algunas de sus visitas más esenciales, asegúrate de pasar por Millenium Park y Grant Park, observar Cloud Gate, más conocida como The Bean, asomarte al lago Michigan en Navy Pier, recorrer su río en barco, visitar alguno de sus museos o ver la ciudad desde las alturas de sus rascacielos.

Maratón de Nueva York

Domingo 03 de noviembre de 2024

La de Nueva York se celebra a lo grande. Cada año participan 50.000 corredores y congrega a más de 2 millones de espectadores, por lo que se caracteriza por su enorme espectacularidad. Es uno de los eventos deportivos más multitudinarios del mundo y cuenta con el entusiasta apoyo de los neoyorquinos a lo largo de la ruta. Pocos escenarios hay como el de Nueva York para ver pasar los kilómetros bajo nuestros pies sin apenas darnos cuenta.

Nueva York tiene tanto que ofrecer que, en vez de plantearte visitar la ciudad ya que vas a la maratón, aquí más bien podrías aprovechar para hacer la maratón ya que vas a visitar la ciudad. Aunque solo te centraras en la Gran Manzana, que es infinita, ya podrías perderte por Central Park, subir al Top of the Rock o al Empire State Building, ir a visitar la Estatua de la Libertad, fascinarte con museos como el MoMa, el de Historia Natural o el Met, cegarte en Times Square, vivir un musical de Broadway, dar un paseo por el SoHo, recorrer la 5th Ave. o cruzar el puente de Brooklyn, entre muchísimas otras cosas.