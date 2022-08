Minas de carbón convertidas en museos: una ruta de turismo industrial por Asturias

Asturias acoge a sus visitantes rodeándolos de prados, de montañas y de mar. De color verde y azul. Y, para muchos, es el destino ideal si lo que quieren es entrar en contacto directo con la naturaleza o desconectar en su entorno más rural. Sin embargo, Asturias tiene otra cara, la que movió su economía durante el siglo pasado, y en la que todo se tiñe de negro: la industria del carbón.

El pasado minero de Asturias ha marcado su historia, su desarrollo, su sociedad y hasta su paisaje. Y, desde hace tiempo, también se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más singulares y llamativos del Principado. La Asturias industrial, en la que el carbón y la siderurgia tuvieron un papel fundamental, ha dejado su territorio plagado de viejas minas que nos hablan de muchas décadas de duro trabajo bajo tierra. Toda una proeza que hoy podemos conocer, y reconocer, gracias a un buen número de museos ubicados en antiguas plantas de explotación que se abren a los visitantes más curiosos. Si crees que te consideras uno de ellos, toma nota porque aquí tienes siete lugares imprescindibles en los que adentrarte en el pasado minero asturiano.

Carbón y siderurgia, el motor industrial de Asturias

No hay que buscar mucho para encontrar claros vestigios de cómo el carbón y la siderurgia movieron el motor económico de Asturias en un pasado no muy lejano. Y no ya solo en su paisaje, donde la arquitectura industrial salpica gran parte de su territorio, sino también gracias a museos y centros dedicados a rescatar y recordar el trabajo de tantas y tantas personas que situó la minería asturiana en lo más alto. De modo que, si quieres profundizar en el que ha sido uno de los sectores más potentes de la economía asturiana, te recomendamos siete visitas imprescindibles con las que conocer de primera mano el patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería y de la Industria de Asturias - MUMI, en San Martín del Rey Aurelio

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias, más conocido como MUMI, puede ser un excelente comienzo en esta ruta pues fue el primer espacio cultural dedicado al patrimonio industrial de Asturias. Fue construido sobre la antigua escombrera del histórico pozo San Vicente y ofrece una completa muestra de todo lo que la minería supuso técnica y socialmente. A través de su “mina-imagen”, y en un recorrido de casi un kilómetro a 600 metros bajo la superficie, se recrean todos los aspectos de una mina real, de modo que podremos conocer todos sus secretos equipados como auténticos mineros.

Ecomuseo Minero “Valle de Samuño”, en Langreo

El Ecomuseo Minero “Valle de Samuño” da para mucho y ofrece una interesante y nutrida visita de principio a fin. Un recorrido en tren nos lleva durante un par de kilómetros siguiendo el río Samuño para introducirnos en una antigua galería y la plaza del pozo San Luis. Después, una visita a la sala de máquinas nos dejará ver un gran compresor, el que generaba el aire necesario para el accionamiento neumático de las herramientas de interior, y la visita se completa conociendo la lampistería, el botiquín, la casa de baños o incluso el ‘chigre’, una sidrería tradicional.

Museo de la Siderurgia de Asturias, en Langreo

También en Langreo encontramos el Museo de la Siderurgia, el MUSI, ubicado en una impresionante torre de refrigeración de la antigua fábrica siderúrgica de la empresa Duro Felguera. Es sin duda uno de los espacios culturales más originales de Asturias, y es que los 45 metros de altura de la torre no pasan desapercibidos y de por sí ya es todo un reclamo. El museo se divide en tres plantas: en la planta baja, disponemos de la sala de audiovisuales y conoceremos el desarrollo del proceso siderúrgico integral, en la primera planta se muestran diferentes objetos, maquetas y paneles relacionados con la siderurgia asturiana de los siglos XIX y XX, y en la planta inferior encontramos la Sala Bayer, dedicada a la producción farmacéutica de ácido acetilsalicílico que la empresa alemana asentó en una factoría del concejo de Langreo.

Centro de Interpretación del Poblado Minero de Bustiello, en Mieres

Como seguro que sabes, las grandes minas en muchas ocasiones han dado lugar a asentamientos donde vivían sus trabajadores, dando lugar a poblados mineros. El Centro de Interpretación del Poblado Minero de Bustiello, en Mieres, es un excelente ejemplo gracias a su calidad artística y su relevancia sociológica. Fue levantado entre 1890 y 1925 por la Sociedad Hullera Española y en él, además de las residencias de ingenieros y obreros, encontramos una capilla, un casino, una escuela, un sanatorio y un centro de interpretación que ofrece visitas guiadas.

Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio

En plena cuenca minera del Nalón se ubica el Pozo Sotón. Aquí nos esperan emociones fuertes pues disponemos de tres posibilidades de visita: dos recorridos subterráneos y otro por las instalaciones de superficie. Bajo tierra, una de las opciones nos ofrece un itinerario entre las plantas 8ª y 10ª de la mina, entre 338 y 556 metros de profundidad. Se accede a través de las mismas jaulas por las que bajaron, hasta diciembre de 2014, miles de trabajadores durante un siglo de historia productiva. La visita más exigente recorre unos 5 km y dura unas 4 horas, aunque hay una alternativa que dura la mitad. En superficie, otra ruta nos lleva por las oficinas y la sala de máquinas. Mientras que un Centro de Experiencias y Memoria de la Minería nos muestra de forma didáctica material recuperado de pozos ya cerrados.

Museo de la Mina de Arnao, en Castrillón

La Mina de Arnao tiene la peculiaridad de ubicarse bajo el mar. Tras muchos esfuerzos técnicos, el Cantábrico terminó ganando la batalla y la inundó parcialmente, por lo que su actividad cesó definitivamente en 1915. Presume de tener el pozo vertical más antiguo de Asturias y de ser la explotación de carbón mineral más antigua de la península ibérica. Hoy, gracias al Museo de la Mina de Arnao, podemos conocer su castillete, que revestido de madera y zinc es considerado Bien de Interés Cultural, a la vez que recorremos su espacio expositivo y conocemos sus galerías abovedadas en ladrillo.

Museo del Ferrocarril de Asturias, en Gijón

Y, como no hay industria minera posible sin la colaboración del ferrocarril, terminamos esta ruta en Gijón, en el Museo del Ferrocarril de Asturias. Se ubica en la que fue la antigua estación de la Compañía del Norte y cuenta con una colección excepcional de material rodante y de tracción. La exposición busca explicar la importancia del ferrocarril en Asturias, su implicación con el desarrollo del territorio y de toda una sociedad. Y a cuyo uso, cómo no, está estrechamente ligada la explotación industrial. Cuenta con 16 locomotoras a vapor y algunas de ellas se encuentran en perfecto estado de funcionamiento, tal y como se puede ver durante la celebración de las Jornadas del Vapor.