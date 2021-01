Albalat dels Sorells destinarà més 241.000 euros en 2021 per a ajudar a l'hostaleria, comerços i PIMES

L'Ajuntament d'Albalat dels Sorells, davant les mesures restrictives aprovades per la Conselleria de Sanitat que suposen el tancament total de l'hostaleria fins al pròxim 3 de febrer, habilitarà diferents ajudes per als sectors més colpejats per la pandèmia: bars, restaurants, sector comercial i xicotets autònoms i microempreses.

Així doncs, la Junta de Govern ha aprovat aquest dimecres, un paquet d'ajudes que es destinaran al sector més afectat per la crisi de la COVID-19 en aquest inici d'any. Entre les ajudes que ha aprovat la junta de govern destaquen: 91.310 euros del Pla Resistir llançat per la Generalitat, i mantindre en el pressupost de 2021 la partida 50.000 euros per ajudes al comerç local.

A més ha aprovat eliminar la taxa de 2021 per ocupació pública de terrasses, una subvenció de la taxa de fem en tot el comerç local, previ informe d'intervenció positiu i establir el mecanisme necessari perquè l'ajuntament done el servei d'assessorament en comerç, autònoms i empreses locals per un període mínim de tres mesos.

També es realitzarà una campanya de foment del comerç local. En total, l'ajuntament suma 241.000 euros, (encara que, comptablement, s'han d'afegir els crèdits previstos quant a la taxa de terrasses i la subvenció del fem que en aquest exercici no es comptabilitzaran com a ingressos).

Així mateix, l'Ajuntament està treballant en l'elaboració d'un protocol que garantisca que les ajudes arriben al màxim de comerços possibles. Aquest protocol serà el que marcarà com, quan i qui podrà sol·licitar aquestes ajudes.

Quant a les ajudes directes a persones i famílies més vulnerables, de nou, l'àrea de serveis socials i els equips tècnics també preveuen un augment de necessitat i, en conseqüència, un augment de les peticions d'ajuda directa a persones i famílies que estan passant per un vertader calvari des de fa prop d'un any, per la qual cosa s'ha acordat mantindre en la partida 100.000 euros per a aquestes ajudes.

L'alcalde, Nicolás Claramunt, ha explicat que “en la gestió de la pandèmia tenim molt clar que hem de posar tots els recursos municipals sobre la taula per a fer front a aquesta situació, per a mantindre la seguretat del veïnat, per a ajudar econòmicament primer tot a les persones més necessitades i posteriorment també en l'economia del nostre municipi”.