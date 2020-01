La vida de Kobe Bryant en tres actos

En vida, Kobe Bean Bryant (1978-2020) siempre tuvo la capacidad de suscitar al mismo tiempo opiniones encontradas y unanimidades absolutas. Su legado como jugador de baloncesto le sitúa indiscutiblemente en el olimpo de la NBA, pero pocos coinciden en decidir el lugar que ocupa. Las opiniones sobre su juego oscilaron entre quienes le señalaban como un acaparador de posesiones y tiros frente a los que elogiaban su capacidad de echarse el equipo a la espalda cuando para el resto el aro se hacía pequeño. Socialmente hay quienes le echaron en cara cierta tibieza frente a lo que ocurría a su alrededor, mientras otros recuerdan el impacto de sus posicionamientos desde un altavoz como el suyo.

Todos esos debates se rebajan al nivel de chascarrillos tras el accidente de helicóptero en el que han fallecido tanto Kobe Bryant como su hija, Gianna Maria-Onore Bryant, cuando ambos se desplazaban desde la localidad californiana de Calabasas a una jornada de la Mamba Sports Academy fundada por el exjugador.

La NBA de los últimos 20 años no se puede entender sin su figura. No somos pocos los aficionados, jugadores, exjugadores, entrenadores y un largo etcétera los que podemos decir que la figura de Kobe Bryant nos impactó de varias maneras. Nos descubrió el baloncesto, nos hizo madrugar para ver sus partidos o simplemente - es un decir- nos hizo soñar con canastas imposibles y hazañas que creíamos propias de los tiempos de la televisión en blanco y negro. En la cancha lo fue todo pero fuera de ella, cabalgando convicciones y controversias, se situó en el plano de los iconos globales que trascendieron su profesión. Su impacto puede definirse en tres actos: la estrella del baloncesto obsesionada con ganar, el icono global que aprovechó su altavoz mientras cabalgaba controversias y el hombre que trabajó por dejar un legado más allá del basket.

El 22 de enero de 2006 salí del instituto y, como siempre, me puse a comer viendo las noticias. A la hora de los deportes hablaron de la última hazaña del escolta que vestía la camiseta de Los Angeles Lakers: Kobe Bryant le había endosado 81 puntos a los Toronto Raptors, con el español José Manuel Calderón como testigo de excepción de un récord que solo tenía por delante los 100 puntos de Wilt Chamberlain en 1962.

A lo largo de su carrera hubo una frase que usó en varias ocasiones y que resume bien lo que él denominó como la mentalidad de la Mamba Negra (la serpiente venenosa con la que comparaba su juego y que adoptó como apodo): “Si me ves peleando contra un oso, reza por el oso”. Nunca se rindió, entrenó más duro que nadie para conseguir sus objetivos y tenía una obsesión por ganar tan grande que incluso se hicieron memes al estilo Chuck Norris de lo que podía llegar a hacer por la victoria. Los resultados de esa doctrina saltan a la vista: cinco anillos de campeón de la NBA, un MVP de la liga, dos medallas de oro olímpicas y mucho más en un palmarés casi inigualable.

Entre medias una voracidad anotadora pocas veces vista, su mítico enfrentamiento con su compañero de equipo Shaquille O’Neal, la pareja ganadora que formó junto a Pau Gasol o las constantes comparaciones con Michael Jordan. Ya en sus últimas temporadas las lesiones le machacaron, pero eso no impidió una retirada a la altura: se fue con el aplauso unánime de todas las canchas y un último partido para la posteridad en el que anotó 60 puntos para despedirse.

En julio de 2014 Eric Garner, afroamericano de 43 años, falleció tras ser estrangulado por un agente de Policía que hizo oídos sordos a los once gritos de “I can’t breathe” (no puedo respirar) del hombre. Su muerte espoleó a la comunidad negra estadounidense y se sucedieron las protestas por todo el país. La NBA no fue ajena y Kobe Bryant fue uno de los jugadores que vistió la camiseta negra con el “I can’t breathe” inscrito en letras blancas. Resumió su postura atendiendo a los medios tras el partido: “Creo que si perdemos el valor de hablar claro por las cosas en las que creemos, perdemos los valores sobre los que se sostiene nuestro país”.

Socialmente trascendió las fronteras del baloncesto, pero eso no quiere decir que alrededor de su imagen obtuviera siempre un apoyo incondicional. Exactamente como en la cancha. Sus posturas políticas fueron firmes, pero no siempre entendidas, como en el caso de Trayvon Martin, cuando su opinión estuvo frente a la mayoritaria al cuestionar el papel de la población afroamericana en el caso.

Pero hubo un episodio que manchó su vida. En 2003 fue acusado de violación por una mujer de 19 años que era empleada en un hotel. Nunca negó lo ocurrido, pero frente a esos cargos él defendió que fue una relación sexual consentida. Finalmente el caso se cerró con un acuerdo extrajudicial y la decisión de la mujer de no testificar en el juicio a la que se sumó una disculpa pública del jugador.

Tras retirarse en 2016 del baloncesto, con 20 años de carrera a sus espaldas y sin el yugo de representar a un equipo, Bryant multiplicó sus posicionamientos sociales. Lo hizo en favor de Colin Kaepernick, el jugador de la NFL sancionado por arrodillarse cuando sonaba el himno de los Estados Unidos en protesta por la brutalidad policial hacia los negros. Pocos días antes de morir, en el día de Martin Luther King, recomendaba un libro para hacer llegar el legado del líder de la lucha por los derechos civiles a los niños.

The best way to honor the legacy of Dr. Martin Luther King Jr. is to ensure kids understand his purpose, message and impact so that they can carry it forward. This is a great way to start teaching them. #MLKDayhttps://t.co/U5mWmgOFts