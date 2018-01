Elías Bendodo: "No tengo ninguna aspiración de ser el candidato a la alcaldía de Málaga"

El presidente del PP de Málaga y de la Diputación, Elías Bendodo, ha intentado zanjar el asunto de la sucesión en la Alcaldía de Málaga asegurando que "no hay debate" y que no tiene "ninguna aspiración de ser el candidato" a la capital en las elecciones municipales de 2019.

Así, al ser cuestionado de nuevo al respecto, ha manifestado que los candidatos del PP se conocerán antes de la próxima primavera aunque ha admitido que es un periodo "flexible", al tiempo que ha incidido en que "no es un tema que deba ser prioritario".

"Sé que son temas interesantes pero no toca y no hay debate", ha sostenido a los periodistas, al tiempo que ha reiterado que es el regidor malagueño, Francisco de la Torre, quien debe decir si opta o no a la reelección: "es una decisión personal y exclusiva". "No es o Paco o yo", ha apostillado.

En este punto, sobre las declaraciones del alcalde en las que asegura que la decisión corresponde al PP, Bendodo ha indicado: "el que lo tiene que decir es el interesado", ha dicho en referencia a De la Torre, añadiendo que el partido es el que posteriormente tiene que elevar el candidato a los órganos correspondientes a nivel autonómico y nacional.

A su juicio, Francisco de la Torre "se ha ganado el derecho a decidirlo" como "mejor alcalde de la historia de Málaga, el que ha liderado la mayor transformación y se ha ganado a pulso el cariño de los malagueños".

"SI DECIDE VOLVER A PRESENTARSE TENDRÁ MI APOYO"

Lo que sí ha dejado claro Bendodo en varias ocasiones durante su intervención es que De la Torre tendrá su apoyo: "si decide volver a presentarse, contará con mi apoyo. Haga lo que haga, tendrá mi apoyo", añadiendo a continuación: "no tengo ninguna aspiración de ser el candidato".

Sobre por qué en este caso el PP deja en manos del propio alcalde la decisión de repetir o no, el líder de los 'populares' malagueños ha manifestado que "los datos le avalan", incidiendo en que el partido respetará su decisión: "si tiene ganas, fuerza e ilusión, le aplaudiría".

También ha resaltado que este asunto "no es prioritario", considerando que el Ayuntamiento de Málaga "tiene que centrar sus esfuerzos" en aprobar el presupuesto municipal para este año.