Líderes políticos debaten sobre su papel en redes sociales en los cursos de verano de la UPO

El primero en intervenir ha sido el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, para quien las redes sociales administran "una información completamente flexible que invita a la conversación", que constituyen "un ámbito de espacio y de tiempo para representantes políticos". Para Maíllo, los representantes de la soberanía han "pasado de un perfil político de espacios tradicionales, a una red paralela donde estamos permanentemente comunicando", ha explicado. Subraya que la actividad política "no es que se combine con la digital, sino que son a la vez. No hay un horario para la red social".

UN PUENTE ENTRE POLÍTICOS Y SOCIEDAD

Asimismo, el representante de IU ha asegurado que las redes sociales han supuesto "una ventaja absoluta que permite comunicarme con una gran parte de la sociedad andaluza". Aunque, también ha recalcado que "no se puede olvidar la brecha digital, que todavía existe".

Por otro lado, el secretario de comunicación de Ciudadanos ha expuesto la situación de su partido respecto a las redes sociales: "Nosotros nacimos en la red, nuestro partido es digital. No tuvimos que entrar en las redes por obligación, ni para cumplir, sino que nuestro pie en la política se hizo de la mano de Internet".

Fernando de Páramo ha reivindicado lo necesario de las redes sociales: "Estos nuevos formatos han hecho que muchos políticos se pongan las pilas y se adapten a las demandas que pide la sociedad". "A diferencia de hace unos años, ante una reacción como un atentado, un tweet de un político genera automáticamente un teletipo inmediato en los medios de comunicación", algo en lo que ha querido matizar que "se trata de algo peligroso, si nos equivocamos en algún comentario".

El secretario de comunicación del grupo naranja ha asegurado que las redes sociales suponen "unas buenas vías de difusión" pero, ha matizado que también "hay que usarlas para escuchar". Para finalizar, ha concluido que no cree que la política haya que hacerla ni únicamente en la calle, ni en redes sociales, ni en las instituciones, sino que "las tres a la vez son una forma de equilibrar la actividad política".

Durante su intervención, De Páramo ha explicado la diferencia entre "opinión publicada y opinión pública. La primera es la interpretación libre de los medios de comunicación y la segunda es lo que se encuentra en las redes sociales". "La política debe parecerse a la opinión pública y las redes permiten una escucha directa", ha finalizado.

EL TÉRMINO DE LA 'DESINTERMEDIACIÓN'

Pablo Casado ha determinado que los políticos actuales han pasado de utilizar la "comunicación política" a la "comunicación social". Ha asumido que los intermediarios han desaparecido: "El 80% de los jóvenes españoles se informa en redes sociales. Sois la generación que utiliza Airbnb en vez de hospedaros en hoteles, que se transporta en Uber en vez de en taxis y se informa en Twitter en vez de a través de medios de comunicación".

El vicesecretario de comunicación del Partido Popular ha subrayado que, actualmente, hay que hacer uso de un contenido más viralizable: "En un vídeo que dura más de 12 segundos, la gente desconecta". También, ha destacado la colaboración de los voluntarios en las redes sociales y en las campañas electorales. Durante su intervención ha ejemplificado diciendo: "Gracias al 'big data' que te da la red, el público está segmentado. Por eso, a un agricultor no le vas a poner el anuncio de la reforma laboral". Así define el popular el concepto de 'comunicación social'.

El presidente de la Junta de Extremadura ha explicado su relación con las redes sociales: "Las redes las llevo yo porque no encontraba a la persona capaz de entenderme". Fernández Vara abrió un blog antes de dedicarse a la política: "Abrí mi blog y empecé a contar historias, donde llegué por casualidad y decidí quedarme". En su turno de palabra, ha asegurado que "el blog nació como competencia a los medios y, al final, no les quedó más remedio que unirse".

El presidente del PSOE extremeño ha señalado que las redes sociales ayudan a la gente a "buscar mensajes más cortos para trasladar aquello que te sale de dentro". Sin embargo, ha señalado que "no pueden sustituir a la forma de hacer política, los políticos no somos comerciales". Ha subrayado la importancia del valor de la política: "puede haber gente que sepa trasladar muy bien las ideas, pero sin ideas, no hay nada".

Tras la intervención de los demás representantes, Fernández Vara ha destacado un factor sobre la sociedad con respecto a las redes: "Tenemos que reconocer que una parte de la sociedad española que no ha tenido acceso a estudios superiores, se han adaptado muy bien y, en parte, porque la tecnología es asequible".

Por último, el presidente extremeño ha destacado que "lo que vemos en nuestras redes sociales no se puede generalizar, no podemos creer que esa muestra es representación de la sociedad" ha señalado, haciendo alusión a la segmentación que se produce en el conjunto de los usuarios de las redes sociales. Asimismo, ha explicado que "nuestra sociedad, es una sociedad nueva con un inmenso deseo de compartir cosas en la influencia de su entorno cercano".