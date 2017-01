El PSOE ganaría las elecciones autonómicas en Andalucía pero el PP le pisa los talones

Por otro lado, han crecido en 10 puntos las valoraciones negativas respecto a la gestión realizada por el Gobierno de Andalucía en el último año, de modo que en la actualidad el 52,2% de la población la calificaomo mala o muy mala, frente al 21,5% que la considera buena o muy buena.

Mientras, seis de cada 10 andaluces suspende la labor realizada por el PP y Podemos en el Parlamento de Andalucía, con porcentajes de respuesta del 64,7% y del 60,3%, respectivamente. Para IU y C's, el porcentaje de juicios negativos sobre su labor es del 53,8% y del 44,1%, respectivamente.

Igualmente, el 47,2% de los andaluces considera que el grado de cumplimiento del pacto de investidura suscrito entre PSOE y C's en Andalucía ha sido escaso o nulo. Con todo, el 46,9% de los ciudadanos como grupo mayoritario considera que ese pacto debería mantenerse, frente al 32,4% que se opone a la continuación del mismo.

El Cadpea ha preguntado también por las preferencias sobre la formación del Gobierno en España. Tras conocer los resultados del 26J, el 23,1% de los andaluces hubiese preferid o un gobierno de coalición entre PP, PSOE y C's, mientras que el 20,7% hubiese optado por uno de izquierdas PSOE-Unidos Podemos y el 13,3% por la minoría del PP, que es lo que ocurrió.

En todo caso, casi la mitad de los andaluces (49,7%) valora positiva o muy positivamente la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de la Nación. En cuanto a la actuación de los principales partidos en el proceso de investidura, el 53,3% de los andaluces valora positivamente la de C's, mientras que suspende al resto de grupos, con un porcentaje de respuestas negativas para el PP, PSOE y Unidad Popular del 44,3%, del 63% y del 68,7% respectivamente.

Este Egopa ha cobrado especial importancia porque el Cadpea renunció a hacerlo en verano, lo que no había ocurrido nunca desde que en 2002 comenzó con estos sondeos. Hubo quien lo vinculó a que los datos no eran buenos para el PSOE, e incluso se hablaba de una caída de siete puntos en los pasillos del Parlamento de Andalucía, pero desde el Cadpea lo negaron tajantemente porque se decidió no hacerlo antes de iniciar las entrevistas por el incierto panorama en el país, cuando todavía no se había decidido la investidura en el Gobierno de la Nación.

El estudio de campo en este caso se ha realizado entre los días 3 de noviembre y 12 de diciembre de 2016, sobre una muestra de 3.200 entrevistas, lo que supone que la UGR vuelve a contar con las muestras de otros años después de varios Egopa con cifras de encuestados sensiblemente inferiores. De este modo, las entrevistas tuvieron lugar cuando ya se había cerrado la investidura de Mariano Rajoy con la abstención del PSOE, posicionamiento que había supuesto el pasado 1 de octubre la ruptura total en el seno de este partido, inmerso desde entonces en una pugna por el liderazgo en la que Susana Díaz es una de aspirantes a cubrir el vacío de poder.

En el último Egopa, hecho público a finales de febrero de 2016, por tanto hace casi un año, el PSOE-A se situó como primera fuerza en las elecciones autonómicas con el 32,1% de los votos y 6,8 puntos sobre el PP-A, que obtuvo un 25,3%. Podemos figuraba en tercer lugar con un apoyo del 17,2%, seguido por C's (13,0%) e IU (8,0%). Sin embargo, en la estimación de voto para elecciones generales ganaba el PP en Andalucía con 1,6 puntos de ventaja sobre el PSOE. Y efectivamente se produjo eso en las elecciones generales del 26 de junio.