Carolina Marín, lista para volver a ganar

La campeona onubense de bádminton Carolina Marín, en un acto publicitario, ha explicado que pese a que se le resiste el primer triunfo en 2017, después de haber llegado ya a cuatro finales (Alemnia, India, Malasia y Singapur) que este último mes de competición, ha recuperado la confianza con la que jugó, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Río de Jainero 2016, dodne alcanzó el oro, por lo que se encuentra al "100% y jugando ya muy alto nivel".

"En las últimas tres semanas he vuelto a competir con la misma confianza que lo hice en los Juegos Olímpicos. He jugado partidos muy buenos y a un alto nivel, por lo que he recuperado esa confianza necesaria para estar arriba", sentenció.

Así las cosas, los retos de la gran campeona pasan por volver a ser número uno del ránking mundial (actualmente es la número dos), "ganar algún Super Series y el Mundial", que se disputará del 21 al 27 de agosto en Glasgow.

Lógicamente, a más largo plazo, en la mente de una onubense que hace gala de serlo está lógicamente el Europeo que se celebrará en su ciudad natal en 2018. "Sin duda será muy emocionante poder jugar ante mi famiia, la afición y de toda España".