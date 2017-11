CCOO Sevilla pide a las administraciones que no miren para otro lado ante la precariedad laboral en el campo

La productividad por hectárea en el campo sevillano es superior a la del conjunto de Andalucía en la inmensa mayoría de los cultivos, el beneficio bruto empresarial supera el 50% de lo invertido (y en casos como el melocotón, está incluso por encima del 80%), el aumento salarial que pide CCOO a la patronal ASAJA para combatir la precariedad en el campo no haría que los beneficios empresariales bajasen del 50% y, además, los empresarios del campo obtienen más de 400 millones de euros de subvenciones y pagan por las cotizaciones a la Seguridad Social la mitad que un empresario del régimen general.

Este es el resumen de un informe elaborado por el Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla que, según indica eun un comunicado, rebate los argumentos dados por la patronal ASAJA para llevar casi un año bloqueando el convenio del campo y privando a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras de subidas salariales justas.

El secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Juan Antonio Caravaca, explica que “la reivindicación que planteamos los sindicatos de subida salarial del 3,5% no menguaría los beneficios de la patronal que, en el caso de la naranja dulce seguirían por encima del 53%, en la mandarina llegarían casi hasta el 57%, en la aceituna de mesa serían superiores al 51,5% y en el melocotón, por ejemplo, superarían el 85% de lo invertido”.

Fondos europeos y fraude empresarial

Los empresarios agricultores sevillanos han recibido en el último año 421,5 millones de euros de ayudas europeas de la PAC.

Según explica la responsable del sector primario de la Federación de Industria de CCOO-A, Mónica Vega, “se trata de un enorme montante económico que reciben, sobre todo los grandes emprearios del campo, quienes tienen trabajadores y trabajadoras en sus fincas y que serviría para financiar prácticamente el 90% de la totalidad de los salarios y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en el sector en la provincia de Sevilla”.

La sindicalista ha evidenciado que, además, “los empresarios del campo pagan por las cotizaciones a la Seguridad Social un 52,16% menos que los empresarios del régimen general y que, aunque la patronal no lo quiera admitir, en el campo sevillano se sigue produciendo un fraude a la Seguridad Social enorme ya que, según los datos de CCOO, los empresarios no declaran dos de cada tres peonadas que se realizan. Es decir, casi tres millones de peonadas no se declararon el pasado año”.

Mediación de las administraciones

El secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, ha emplazado a las administraciones a “que no miren para otro lado e insten a ASAJA a firmar un convenio provincial del campo en Sevilla que sea justo con los trabajadores y trabajadoras y que acabe con el fraude en el campo sevillano”.

Vidán asegura que “las administraciones ya saben cómo está la realidad del campo en Sevilla y por ello les pide que articulen los mecanismos necesarios para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras del campo sevillano que son el eslabón más débil de la cadena”.