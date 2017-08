Womad regresa a su casa: Las Palmas de Gran Canaria

El festival WOMAD vuelve a Las Palmas de Gran Canaria con una nueva edición en la que fue su casa durante años en un evento que tendrá lugar entre el 9 y el 11 de noviembre de este 2017.

Tras tres ediciones en la isla de Fuerteventura, este viernes la concejala de Cultura de la capital, Encarna Galván; el consejero de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ruiz,; y la directora general de DD&Company Producciones, Dania Dévora, han hecho oficial que en 2017 habrá 22ª edición del festival en el Archipiélago en la ciudad que ha acogido hasta 17 veces el evento.

La edición 2017 contará con un presupuesto de 420.000 euros, la misma cantidad con la que contaba en Fuerteventura, y ya tiene asegurada el apoyo económico del Ayuntamiento y el Cabildo, quienes aportarán 125.000 euros cada uno, y está a la falta de sumar la parte del Gobierno de Canarias que, según la concejala Galván, tiene predisposición para dar su apoyo económico pero aún no ha podido concretarlo debido a los recientes cambios en la Consejería de Cultura. "Esperemos que en septiembre se haga oficial", señaló la política socialista, mes en el que está previsto que se avance el programa de esta edición.

Galván destacó los beneficios económicos que deja el festival en la ciudad, pero sobre todo resaltó el retorno intangible, "la oportunidad de un acercamiento abierto y masivo de la ciudadanía canaria a la cultura de otros lugares del mundo, no sólo de la música que es el eje conductor, sino también de las costumbres, de las tradiciones y manifestaciones artísticas" . Además, hizo hincapié en que Womad "nunca debió" abandonar Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad que desde su punto de vista "valora la riqueza que proporciona la diversidad, que respeta las minorías y se enorgullece de ello, en definitiva, es una ciudad Womad".

El consejero el consejero de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ruiz,; y la directora general de DD&Company Producciones, Dania Dévora; y la concejala de Cultura de la capital, Encarna Galván. Alejandro Ramos

Mientras, el consejero Carlos Ruiz indicó que recuperar el Womad es algo "fundamental" ya que se trata de una "apuesta por la economía, el turismo y sobre todo el mestizaje y la tolerancia". Así, indica que con iniciativas como esta por parte de la isla y la ciudad se vuelve a hacer a la capital "referencia en el mundo de la culturas".

"Nuestra disposición se fragua en esta noticia, es un gran día para esta ciudad que en el momento que dejó de apoyar la celebración de este festival dio un paso atrás", recordó Ruiz.

Por su parte la productora del festival en España y Portugal, Dania Dévora, hizo público que está "totalmente emocionada" por volver a celebrar el evento en la capital grancanaria. Dévora quiso agradecer a su última sede en Canarias, Fuerteventura, por haber hecho posible que Womad no se fuera de las Islas. "Gracias a la apuesta de Mario Cabrera -expresidente del Cabildo majorero- aterrizamos en Fuerteventura, lo que fue el inicio de volver a acercarnos a Las Palmas de Gran Canaria, gratitud porque él hizo que el festival no se alejara de nuestra tierra. Fuerteventura nos acogió durante tres años como si fuese de toda la vida e hizo que el festival no perdiera presencia en el Archipiélago y demostró que Canarias era territorio Womad", subrayó.

La directora admitió que existieron "coqueteos" para llevar el Womad en noviembre a otros rincones del mundo, "incluso del Archipiélago", pero que finalmente se optó por la capital grancanaria. Así, Dévora también dio las gracias a Encarna Galván porque "desde el primer momento, igual que el alcalde y el presidente del Cabildo", vieron el proyecto.

Puerta abierta a Las Canteras

En las 17 veces que Las Palmas de Gran Canaria fue centro cultural con este evento, dos de ellas tuvieron lugar en la playa de Las Canteras, un sitio que para la concejala de Cultura "sería el escenario ideal", y aunque por el momento no sabe si podría ser posible, ha sostenido que "valorará y consensuará" la capitalina playa.

Dévora ha añadido que la persona que ideó Womad, Peter Gabriel se siente absolutamente "emocionado" porque la ciudad vuelva a contar con un festival así y reconoció que "tiene una cuenta pendiente con Las Palmas de Gran Canaria", ciudad que nunca ha visitado.

La rueda de prensa de este viernes se produce después de que el pasado mes de julio el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, hiciera público que estaba negociando para conseguir el regreso de Womad y que confiaba en que el Gobierno de Canarias apoyara económicamente el acto. Tanto el PSOE como Nueva Canarias, dos de los tres partidos que conformaban el grupo de gobierno en el Ayuntamiento palmense, llevaban en su programa electoral en 2015 recuperar para la ciudad este evento. De hecho, a la hora de conformar el tripartito, fue uno de los temas que trataron junto a Las Palmas de Gran Canaria Puede.

HABRÁ AMPLIACIÓN