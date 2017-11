El sindicato de periodistas UPCC pide a los medios responsabilidad a la hora de informar sobre la violencia machista

La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias-Federación de Sindicatos de Periodistas (UPCC-FeSP) pide a los medios de comunicación y a los gabinetes de prensa que sean responsables a la hora de informar sobre la violencia machista y, en concreto, sobre los feminicidios, "dado el tratamiento informativo tras la detención de un hombre en Tenerife como presunto autor de asesinato de su pareja".



El sindicato recuerda en un comunicado que existen diferentes decálogos periodísticos, perfectamente aplicables en este caso, que sirven para una buena práctica del oficio, " tanto a la hora de informar del terrorismo machist como de tener en cuenta en todas las informaciones una perspectiva de género".



UPCC se ofrece a acudir a todas las redacciones de los medios de comunicación y a los servicios de prensa de instituciones públicas y privadas para formar tanto a periodistas como a personal directivo, con el objetivo de que los medios elaboren su documento de autorregulación.



El sindicato recuerda que hay que titular con la palabra "asesinato" y no "fallecimiento" y que no deben utilizarse fórmulas como "aparece muerta" o "hallan muerta". Explica que el sujeto responsable de la acción no es la víctima, sino el presunto autor. "El titular correcto, no sólo por la construcción de sujeto, verbo, predicado sino para visibilizar una realidad es “Detenido un hombre como presunto autor del asesinato de su pareja”.

La UPCC celebra que, "aunque pocos, al menos existan ejemplos de buenas prácticas en medios de comunicación, tanto canarios como nacionales", referentes al último de los cinco feminicidos que se han cometido en Canarias en lo que va de año.



El sindicato ya ha solicitado al Instituto Canario de Igualdad una reunión urgente para buscar estrategias conjuntas con las que "acabar, de una vez por todas, con el lenguaje que perpetua el machismo y el patriarcado".



UPCC también rechaza que se destaque en diferentes informaciones que “el hombre no tiene antecedentes anteriores por ningún hecho delictivo” o que “la mujer no había presentado ningún tipo de denuncia con anterioridad”, pues supone "responsabilizar a la víctima de su propio asesinato, y no al verdugo, como destacan los diferentes decálogos de buenas prácticas periodísticas".



Los profesionales de la comunicación consideran importante acudir a fuentes expertas y oficiales que no reproduzcan estereotipos machistas. Estos decálogos también destacan la necesidad de evitar publicar las informaciones en la sección de sucesos, no incluir detalles morbosos, ni motivos o justificaciones del asesinato, ni opiniones de vecinos o familiares. "Lamentablemente, hay informaciones que son un ejemplo de todo lo que no se debe hacer".



El sindicato de periodistas recuerda, además, que citar la nacionalidad tanto de los presuntos asesinos como de sus víctimas "no es informativo, ya que la violencia machista no entiende de fronteras, sino de un sistema patriarcal en que el hombre se cree en propiedad del cuerpo y la mente de la mujer y si ésta se rebela, la agrede o la mata"- Por tanto, pide no citar la nacionalidad en estas informaciones para evitar brotes de racismo y xenofobia.



UPCC-FeSP se compromete a seguir informando y formando sobre el sexismo en la comunicación porque "las mujeres sólo son mayoría en las noticias sobre violencia de género". El sindicato de periodistas seguirá la línea que abrió con las jornadas recientemente celebradas en Gran Canaria cuyo contenido invita a revisar y compatir pues se trata de "un certero análisis de periodistas especializadas como Ana Pardo de Vera, directora de Público, uno de los medios que cuenta con un decálogo propio; Alba Mareca, de La Marea, que acaba de lanzar junto a Intermon Oxfam una formación online gratuita sobre comunicación y género; y June Fernández, la directora de Píkara Magazine, el medio de referencia en periodismo feminista".