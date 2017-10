Xavier Domènech: "El PSOE no puede seguir escondiéndose detrás del PP"

En la Llamada de actualidad conectamos con Xavier Domènech, portavoz adjunto de Unidos Podemos, para preguntarle sobre la declaración de independencia aplazada.

Estos son algunas de las claves que nos ha dejado Xavier Domènech:

"El Govern ha pedido al Estado hablar"



"Lo esencial es que hay una mayoría en Cataluña que quiere decidir su futuro"



"Ayer hubo un paso importante para buscar vías de diálogo y solución"



"Todos sabemos que esto acabará en mesa de negociación, yo prefiero que lo hagamos ya, antes de que haya más agravios"



"Queremos desescalar y buscar vías de diálogo. Este paso debería ser correspondido inmediatamente"



"La actitud de Ciudadanos me parece increíble, queriendo reprimir sin escuchar las palabras de Puigdemont, espero que el PP no las siga"



"PSOE no puede seguir escondiéndose detrás d PP, cuando el PSC dijo que se abría una ventana al diálogo"



"Una mayoría en Catalunya quiere decidir su futuro, y no ha obtenido respuesta por parte del Estado"



"Echar más leña al fuego es de pirómanos, esperemos que el Gobierno no se comporte como uno"



"Si aplican el 155, el Gobierno enquistaría el conflicto, en ningún caso lo solucionaría"