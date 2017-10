Siete fotos del 1-O que no son del 1-O (y una real que quisieron hacer pasar por falsa)

Las grandes movilizaciones suelen ser aprovechadas por algunos para lanzar todo tipo de mentiras que refuercen una posición u otra. Las fotografías y los vídeos son un material que encaja a la perfección en estos casos, ya que se pueden hacer virales en pocos minutos. Sobre todo si los que se hacen eco de las mismas no comprueban que correspondan con los hechos que quieren difundir o denunciar.

El 1 de octubre no ha sido una excepción, y ya tiene sus propios bulos de todo tipo. Pero las fotografías han destacado por encima de otros contenidos. Las fotos han sido las más utilizadas para llevar a cabo la labor de propagar falsedades que sirven para legitimar a los partidarios del referéndum o deslegitimar a los que lo rechazaban, y viceversa. Aunque también se ha dado la situación contraria: fotos reales que desde un sector se han vendido como falsas.

Por ejemplo, una de las imágenes que no son del 1-O pero se han querido hacer pasar como tal la ha difundido un eurodiputado. Se trata de Ramón Tremosa, del PDECaT, que tuiteó esta foto el lunes:

La realidad es que esa foto no fue tomada ni en España. Corresponde a una protesta en Chile, celebrada el 11 de septiembre de 2016, y que fue seleccionada por Reuters como una de las imágenes más curiosas del año.

Otra fotografía que aparecido en las redes desde el domingo es una en la que se ve a un antidisturbios frente a un hombre en silla de ruedas.

Pero se podría hablar de que lo que ha hecho es reaparecer: se tomó durante el desalojo de la Plaza de Catalunya de Barcelona en mayo de 2011. Unos hechos en los que se acusó a los Mossos d'Esquadra de haber cargado de manera desproporcionada.

Los heridos y los bomberos

Las imágenes de personas ensangretadas tras las cargas policiales han sido de las más difundidas. Hubo centenares de heridos tras la actuación policial, y hay multitud de fotos que así lo atestiguan. Pero muchas de ellas no son del 1-O. Por ejemplo, la de un hombre con la cara llena de sangre que no es de este fin de semana. Es la primera de esta serie que fue tuiteada el mismo domingo (las otras tres sí son de los hechos ocurridos en Catalunya en el día señalado):

Heridos por la represión policial. Esto tampoco saldrá en los medios. #CatalanReferendum pic.twitter.com/qs1hSQmgoM — Yanina Hernández (@yanina_rubia) 1 de octubre de 2017

El hombre que aparece en la primera imagen fue herido, sí. Pero en 2012. Concretamente en julio, durante las cargas policiales contra los mineros que protestaron en Madrid por la situación de su sector.

Otra de las fotografías estrella desde el domingo es de la un menor que llora con la cara ensangrentada, supuestamente tras resultar heridos en las cargas de Policía y Guardia Civil. En el siguiente tuit aparece esa imagen y otra de una señora cogida del brazo por unos antidisturbios, que tampoco es del domingo, y que ya apareció publicada en 2013. Son la tercera y la cuarta en la serie que aparece en este tuit respectivamente:

La imagen del chico (la cuarta de la serie) es de 2012, y fue tomada en Tarragona tras una actuación policial en un Corte Inglés de la ciudad catalana. Los responsables de la agresión no quedaron claros en su día, ya que no estaba claro si resultó herido por las cargas de los Mossos o por los objetos que se lanzaron contra estos.

En todos los frentes que hubo en Catalunya el 1 de octubre, los bomberos estuvieron inmersos en algunos. Los partidarios del referéndum les elogiaron por su posición contra las agentes que intentaron cerrar colegios o por las cargas policiales. De ahí que surgieran varias fotos en las que se veía a los bomberos enfrentándose a las policías o guardias civiles. Pero no todas son del domingo. Como la siguiente.

Esta imagen en concreto sí corresponde a un hecho que sucedió en Catalunya. Fue en 2013, cuando unos 300 bomberos protestaron en la calle para reclamar más personal y mejorar sus condiciones. Cuando llegaron al Parlament, los antidisturbios cargaron contra ellos.

La más "simbólica"

Hay una fotografía que sí corresponde al 1 de octubre que destaca por encima del resto. El problema es que esta notoriedad responde a que alguien utilizó PhotoShop sobre ella y le añadió detalles que no existen en la original. En concreto, una bandera estelada, que podría hacer la foto aún más simbólica.

En la original se ve el mismo tumulto, pero no hay una estelada que le otorgue ese simbolismo. La original se ve en este enlace, y en otros tuits publicados en redes.

El chopeo de la foto lo vería hasta un niño de primaria Xavier. De verdad, hasta los indepes podéis elevar un poco el nivel intelectual. pic.twitter.com/r9BkrEZLwF — Manuel Alonso (@Manu_Alonoteo) 1 de octubre de 2017

Sí, esa sangre es real

Una mujer anónima que iba a votar en la Escola Infant Jesús fue otra de las protagonistas del domingo. Resultó herida en las cargas policiales, y las brechas provocaron que en las fotografías apareciese con la cara ensangrentada. Bloomberg publicó una de las fotos y The Telegraph otra de la mujer, identificada por La Vanguardia, y que también aparece en imágenes de televisión, en tuits o publicaciones de Instagram.

Una publicación compartida de Borja Rius (@borjarius) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 5:14 PDT

Pero hay quien ha asegurado en las redes que lo que aparece en el rostro de la herida es Photoshop. Tanto que se han hecho hasta llamativos análisis de la foto, en los que se decía que la sangre era falsa y que no la víctima de la agresión no tenía una brecha en la cabeza (algo que se ve claramente en las imágenes anteriores). Gran parte de la difusión de este bulo se produjo a raíz de un tuit del periodista Pepe Oneto, que no ha rectificado a pesar de los avisos y las críticas.

Esta foto es un fake ... pic.twitter.com/aXxe1nT7GQ — Pepe Oneto (@oneto_p) 2 de octubre de 2017

Tras convertirse en icono de esta manera tan desagradable, la mujer acudió a votar, como se pudo ver en algunos tuits. Lo hizo tras pasar por las manos de los médicos.