La CUP considera "irresponsable" que se anuncien acuerdos de investidura sin hablar del programa

La CUP ha reaccionado este miércoles con sorpresa al anuncio hecho por los dos grandes partidos independentistas sobre un inicio de acuerdo para intentar la investidura en ausencia de Puigdemont. Los anticapitalistas no se oponen a esta investidura, todo lo contrario, pero consideran "irresponsable" que se anuncien acuerdos sin hablar antes del programa de Gobierno para esta legislatura.

Desde la formación que encabeza el diputado Carles Riera reiteran, como ya apuntaron en campaña, que no serán obstáculo para un gobierno independentista, pero también han avisado con contundencia que no se comprometerán con un Govern que plantee un programa autonomista y que no apueste por la unilateralidad para "desplegar la República".

"Esperamos que este escenario no se dé, para nosotros es impensable", ha asegurado Riera en referencia a la eventual presentación programa autonomista, "porque si se diese supondría que JxCat y ERC están traicionando a su electorado", ha lanzado el diputado en tono de advertencia. La CUP ha asegurado además que durante las próximas semanas centrará su capacidad de incidencia en el contenido programático y no en las fórmulas de la investidura o en la composición de la Mesa.

Sobre esta cuestión, la CUP se ha mostrado dispuesta a ocupar un asiento en el Mesa, pero ha asegurado que la negociación sobre esto "no será moneda de cambio" para otras cosas. El único requisito de la formación es que el máximo órgano de gobierno del Parlament tenga una "mayoría republicana", sin importar si está esta formada por JxCat y ERC en exclusiva, también por ellos o, incluso, por Catalunya en Comú si estos se comprometen con la república.

Respecto al debate entre los grupos respecto a la cabida en el reglamento del Parlament de una investidura en ausencia de Puigdemont, la CUP ha llamado a no "añadir dificultades a las dificultades que ya pone el Estado". Con todo, no rechazan ninguna vía para poder poner en vigor el Govern independentista por el que apuestan, al entender que ese es el mandato de las urnas.

Las reflexiones hechas públicas por la CUP este miércoles, han querido dejar claro en la rueda de prensa, son "provisionales" hasta que este sábado se reúna su Consell Polític, el máximo órgano de decisión entre asambleas. Será esta instancia la que determine, entre otras cosas, las líneas de programa básicas que los capitalistas negociarán.