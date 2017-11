Domènech, Alamany y Albiach al frente de la lista conjunta de los comunes y Podem

Pistoletazo de salida a la carrera electoral de los 'comuns', con Xavier Domènech al frente de la lista para Barcelona. Una asamblea ha aprobado este sábado los nombres para las candidaturas del próximo 21D. Domènech ha asegurado tras su proclamación que frente a la polarización Catalunya en Comú se situará en medio de dos opciones de voto: entre “la que recomendó Jose María Aznar: Ciutadans, PP o PSC” y la que ha “llevado al país a la tensión”.

Frente a esta polarización y los bloques, Domènech ha defendido que Catalunya en Comú representa la opción "de las soluciones”. La lista del candidato ha obtenido 674 votos a favor, 34 en contra y 121 en blanco. Elisenda Alamany, Jéssica Albiach, Marta Ribas y Joan Josep Nuet siguen a Domènech en la lista.

Si la lista guarda las dos primeras posiciones para los 'comuns', el diputado d'En Comú Podem y la portavoz Elisenda Alemany, se reserva la tercera posición para Podem. Será Jéssica Albiach quien represente Podem después de integrar la gestora de la formación, tras la dimisión del secretario general, Albano-Dante Fachin. También serán para Podem los puestos 8 y 10 de esta lista, con Lucas Ferro y Concepción Abellán.

En cuarta posición, queda ICV con la coordinadora nacional de la formación ecosocialista Marta Ribas y el líder de EUiA, Joan Josep Nuet, que repetirá en las listas ocupando el puesto número 5.

"Que nadie nos dé ninguna lección sobre lo que es el país. Porqué nosotros somos el país”, ha asegurado Domènech tras su proclamación. Para ello, ha reivindicado la consulta “histórica” que han vivido los comuns con la participación más alta de todas las que ha hecho Podemos. 17.000 votos que “han mandado un mensaje nítido y contundente: sumar para ganar”, ha asegurado.

Domènech ha dedicado parte de su intervención a poner distancia a los últimos movimientos del PSC, y su acuerdo con Units per Avançar que sitúa de número tres al ex conseller de Unió Ramon Espadaler. “¿Dónde has ido a parar? Quo Vadis, PSC...”, se ha preguntado Domènech.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha dirigido a todas las opciones políticas para exigir que “toda fuerza democrática en Catalunya" se ponga al servicio de la causa de "la retirada del 155 y la libertad de los presos, no sólo del Gobierno, sino también la de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart”.

También ha pedido hacer frente al bloque de la DUI, que ha calificado como la agrupación de partidos representantes "de la irresponsabilidad", y a los que acusa de haber tensionado este país con promesas falsas".

La alcaldesa, igual que Domènech, también ha hecho referencia a la posición del PSC, “Si el partido de Pascual Maragall viera un PSC flanqueando un PP y dándole todo el apoyo para acabar con el autogobierno en Catalunya... no me quiero ni imaginar ni lo que pensará él. No nos lo merecemos”, ha denunciado.