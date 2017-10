"Hoy sí proclamaremos la República catalana"

En el cruce de los paseos de Picasso y Pujades a primera hora media docena de operarios montan andamios para colocar las pantallas gigantes. Se abre otro día a medio camino entre el festivo y el laborable, como tantos últimamente, y en la calle empiezan a arremolinarse grupos de jóvenes, también mayores y muchas familias, con las esteladas, que no tienen respiro.

María tiene 70 años, es psicóloga jubilada, y espera que esta vez sí pueda vivir la proclamación de la república. Porta todo el kit independentista: bandera, bolsa y pancarta.

Desde una calle lateral llegan otros de los habituales, la comitiva de pagesos en once pequeños tractores y un jeep. Hay chavales jóvenes en los remolques, ataviados también con más banderas con estrellas y pegatinas por la independencia. Al volante de un John Deere de color verde con la pala de excavar levantada está Benjamín Alvarado, agricultor del Maresme que vende en toda Catalunya plantas ornamentales y verduras.

"El sector primario siempre se ha involucrado en los movimientos sociales y nacionales. Espero que hoy si se proclame la República. Ayer quedó claro que lo de las elecciones no va a ser. A partir de mañana nos dedicaremos a trabajar. Creo que aunque nos independicemos no daremos la espalda a la política agraria común, que es el marco en el que nos hemos movido", comenta Alvarado.

Delante de él en la plataforma otro de los pequeños tractores tres chicas muy jóvenes gritan: " Els carrers serán sempre nostres". Las calles serán siempre nuestras. Uno de los himnos cotidianos ya en Catalunya que es acompañado por las bocinas de los tractores.

La comitiva negocia con la Guardia Urbana dónde aparcar. Uno de los pageses pregunta: "¿Esto que son Mossos o Piolines?". La presencia de policía es abundante, desde primera hora en la zona. De vez en cuando entre la multitud que ya se concentra a media mañana ante el Parlament, se abren pasillos para dejar pasar a los alcaldes que exhiben como trofeos sus varas de mando. La gente aplaude y ellos avanzan en grupos de dos o tres triunfantes hacia el Parlament. Son más de 200, según la asociación de municipios independentistas.



Los Mossos d'Esquadra han reforzado el vallado de la Ciutadella para proteger el Parlament. La Guardia Urbana ha restringido el tránsito de utilitarios. Y por las aceras intentan abrirse paso algunos ciclomotores de reparto siempre apagados. Los tractores y las unidades móviles con sus parabólicas levantadas han quedado fuera de las vallas.

Entre los que esperan, Leandre, "ahora abuelo, antes ingeniero industrial", llega dispuesto a todo. "Si vienen a detener al president Puigdemont, aquí estaremos, ¿qué vamos a hacer?". Luce un casco y una pancarta que dice: "Estamos preparados para la castañada".

Leandre, preparado para "la castañada" Jose Precedo

También aguarda, sentado en una escalerilla José Castro, 57 años, profesor de Educación Física. También él desea que se proclame la república esta mañana. Se indigna cuando se le pregunta si la escuela catalana adoctrina a los alumnos: "Es mentira, eso no ha pasado. Yo tengo alumnos unionistas y tengo una relación perfecta con ellos. No se les inculca nada, más que que piensen por ellos mismos. Sí a mí me preguntan por qué soy independentista en un momento como este, se lo explico, pero y no impongo nada".



A su lado hay un puesto con merchandising independentista, la novedad hoy es que hay bolsas esteladas –relata el tendero– "hechas a mano por cinco euros". De momento sin mucha concurrencia. Por la megafonía atrona la señal de Calalunya Ràdio y la programación especial que dirige Mónica Terribas. Uno de los tertulianos habla de cómo cambió el mundo después de Hiroshima. Y advierte que el Gobierno no debería apretar el botón del 155. Suena un corte de Mariano Rajoy cargando contra Carles Puigdemont y la multitud lo acoge con absoluta indiferencia. Ni silbidos ni abucheos.

La radio conecta con el Senado para retransmitir la intervención de Mirella Cortés, senadora de Esquerra República de Catalunya. "Al volver a Catalunya miraremos a los ojos a nuestros vecinos", apura su intervención mientras el presidente de la Cámara Pío García Escudero le recuerda que le quedan tres minutos de intervención.

Cortés arremete contra el Gobierno de Mariano Rajoy y recibe la primera ovación de la mañana. La espera se hace larga, hay mucha gente aferrada a los auriculares, siguiendo todo lo que pasa. Los informativos cuentan que Ciudadanos, PSC y PP no van a participar en la votación del Parlament. Por los altavoces y las pantallas gigantes ya montadas se emite ahora la señal de TV3. Una multitud espera que el viernes 27 de octubre sea la fecha de la proclamación de la independencia. Desde el cielo el helicóptero de la policía vigila otro día D del procés.