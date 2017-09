Sánchez vincula el apoyo actual a Rajoy a la apertura el 2 de octubre de un proceso federal

El primer secretario del PSOE ha afirmado en Catalunya, donde ha participado en la Fiesta de la Rosa de Gavà que organiza el PSC. Sánchez ha dicho que hay una salida para después del 1 de octubre: diálogo, reforma de la constitución y más autogobierno para Catalunya.

Sánchez ha afirmado que el referéndum convocado por el gobierno de la Generalitat y el Parlament "no tiene censo, ni urnas, ni garantías". Además, se ha dirigido a los independentistas para afirmar que "dividir Catalunya no es amarla", y espetó al presidente español, Mariano Rajoy, que tiene que hacer "lo que debería haber hecho y que no ha hecho, "dialogar".

En relación con esto, ha ofrecido su apoyo al Gobierno del PP si a partir del 2 de octubre emprende la tarea de encontrar una solución política para el encaje de Catalunya en España. Al mismo tiempo ha criticado la actitud del dirigente popular a quien ha achacado fomentar el enfrentamiento entre territorios para llegar al poder. En este sentido ha calificado como un error la campaña contra el Estatut protagonizada por el partido conservador-

Sánchez ha sido especialmente duro con los promotores del referendum del 1 de octubre, del que ha criticado la falta de garantias y también que suponga la división en dos partes de la sociedad catalana. “Desde los hechos consumados no se puede encontrar una solución a la cuestión catalana” ha dicho, en alusión a los promotores de la consulta independentista.

El primer secretario socialista español ha vinculado el apoyo que el PSOE da en estos momentos al gobierno del PP “para defender de la Constitución”, a la exigencia que después del 1 de octubre planteará el socialismo realizar una reforma de la ley de leyes que permita “más autogobierno para Catalunya”. En este sentido ha dicho que “no es cierto que la Constitución sea irreformable”.

El dirigente socialista español ha hecho solo una alusión críptica a los efectos de la represión vinculada a la convocatoria “ilegal” del referendum. “Todos tienen derecho a hablar”, ha dicho.

Pedro Sánchez ha hecho también una defensa cerrada de la actitud de los alcaldes y concejales del PSC de Catalunya. Ha hecho un homenaje a los 1.300 concejales del partido que, según ha manifestado, han recibido presiones y acoso fruto de una campaña orquestada.

En toda su intervención Sánchez se ha mostrado muy duro respecto a la convocatoria del referéndum, del que ha repetido que no tiene garantías y se sitúa fuera de la legalidad. Ante ello ha apostado por el diálogo, el consenso y el pacto, que no divida Catalunya en dos partes y, en un toque crítico, ha repetido que precisamente el enfrentamiento entre territorios fue usado por el PP de Rajoy para conseguir votos.

Iceta da un toque a Colau

Miquel Iceta ha intervenido previamente a Sánchez. El dirigente socialista catalán ha sido más contundente en su planteamiento ya conocido de oposición al referéndum. En este sentido ha hecho un llamamiento a los seguidores del socialismo en Catalunya a no ir a votar en una convocatoria de la que ha dicho “la han montado solo los independentistas para contarse”.

“Votar se pacta con garantias para la mayoria de les catalanes y españoles”. Por lo tanto, ha afirmado Iceta que “nos encontraran enfrente, no equidistantes”. Iceta ha repetido su argumentario en relación con la convocatoria del referendum, afirmando que divide a la sociedad catalana y que, por tanto, pone en peligro a unidad civil del pueblo catalán.

El dirigente catalán ha lanzado una pulla a la alcaldesa de Barcelona y socia del PSC en dicha ciudad, Ada Colau. “No se puede decir que tiene un acuerdo (referente a colaborar en las votaciones) y no explicarlo”. Además ha resaltado críticamente que Colau haya dicho que irá a votar.

El líder del PSC ha denunciado también que los alcaldes y concejales socialistas “son insultados y amenazados” y ha dicho en concreto que el alcalde de Gavà, (42.000 habitantes), lugar donde se celebra la fiesta de la Rosa, ha recibido amenazas de muerte.

Igual como Sanchez, Iceta ha publicitado la alternativa de los socialistas al conflicto abierto entre Catalunya y España. “No queremos seguir así”, ha dicho, y ha abogado por “más autonomía, mejor financiación para Catalunya y una España federal donde los catalanes se sientan más cómodos”.

Iceta ha negado la mayor y frente a los que en Catalunya afirman que España es igual al PP, ha citado personajes que representan otra visión, como “Machado, Cervantes o Salvador Espriu”.