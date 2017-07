Los comuns participarán en el referéndum pero entendiéndolo como una movilización

Los comuns participarán en el 1-O pero entendiéndolo como una movilización. Así lo ha decidido la coordinadora, que se ha reunido este sábado desde primera hora de la mañana para decidir el posicionamiento del partido en el referéndum del próximo otoño. La decisión se ha tomado sobre tres documentos: uno que pedía participar entendiendo la cita como una movilización, otro que buscaba hacer campaña por la participación de forma "crítica" y otro rechazarlo.

El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha destacado que la decisión sobre el posible llamamiento a la participación llegará más adelante. Para Domènech serán necesarias primeros "garantías" antes de dicho llamamiento.

Fuentes de los comuns han declarado a Europa Press que el documento de no participar se ha retirado durante el debate y el de la coordinadora se ha impuesto con un 86% de la participación, frente al de hacer una campaña "crítica", que ha obtenido un 24% de los apoyos. Durante el debate de la mañana ha habido hasta 75 peticiones de palabra.

La decisión llega después que durante esta semana diferentes líderes del espacio político de izquierdas no hayan mostrado el mismo entusiasmo que Junts pel Sí por la urnas el próximo octubre. El primer teniente de alcaldía de Barcelona y miembro de la ejecutiva de Catalunya en Comú, Gerardo Pisarello, advirtió el jueves que "mucha gente" de su espacio político se sentía "excluida" del 1-O que plantea el Govern.

Pisarello, en una entrevista en Catalunya Ràdio, expresó "dudas" sobre el plan independentista presentado el martes. Los reparos de la mano derecha de Ada Colau vienen de la inconcreción mostrada hasta ahora por el Ejecutivo de cara al 1-O. A día de hoy, el Govern no ha explicado, por ejemplo, de dónde sacará las urnas y el censo, aunque en una web propiedad de JxSí y sin ningún sello de la Generalitat se dice que el Ejecutivo "tiene al alcance" el censo y que ha iniciado una "compra directa" de urnas.

También esta misma semana se ha evidenciado la herida abierta entre Podemos y Podem Catalunya sobre el referéndum; la rama catalana de los morados, por boca de su secretario general, Albano Dante Fachin, hizo este viernes un llamamiento a participar "activamente" en el referéndum, tesis de la que se desmarcaba por completo Pablo Iglesias. "Si fuera catalán, no participaría en ese referéndum", dijo el líder de Podemos.

PDeCAT anuncia represalias del Estado

"Les parece fantástico que en Grecia se convocara un referéndum con una semana de antelación y no ven garantías en el proceso catalán", ha afeado el PDeCAT a los comunes durante su Consell Nacional, en referencia al plebiscito que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, convocó en 2015 sobre el rescate económico por parte de la Unión Europea.

Más allá de eso, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha clausurado el Consell Nacional tras la intervención de la coordinadora general del partido, Marta Pascal, ha alertado de posibles represalias por parte del Estado si el proceso soberanista no culmina con la independencia, unas acciones que, ha vaticinado, "no harán distinción entre votantes del 'sí' y votantes del 'no".

Estas hipotéticas represalias, ha indicado, se plasmarían en varios aspectos: "Expolio permanente del esfuerzo fiscal de los catalanes, abandono de las infraestructuras y menosprecio a la lengua y la cultura".