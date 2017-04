Dolor i emoció en el comiat a Carme Chacón

Ha estat un matí sense emocions contingudes. El món de la política i la família socialista s'ha reunit i han plorat a la seu del PSOE del carrer Ferraz durant tota la jornada. El comiat a Carme Chacón, que va morir aquest diumenge als 46 anys d'edat, s'ha viscut amb molt dolor, especialment per part d'algunes companyes de l'Executiu de José Luis Rodríguez Zapatero com Trinidad Jiménez i Cristina Garmendia.

"Habitualment li recordava una frase que ja és història del nostre país, aquest ' capitán, mande firmes'. Allà on estigui li vull dir que seguirem ferms en els valors que ella va defensar, en les causes de la igualtat en les quals ella va lluitar i en l'enteniment, aquí, a Catalunya i a Espanya", ha comentat molt emocionat l'expresident José Rodríguez Zapatero després d'escriure al llibre de visites.

La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, ha estat la primera de les candidates a la Secretaria General del PSOE que ha arribat a Ferraz. Amb llàgrimes als ulls i saludant les persones que esperaven el seu torn per entrar a la capella ardent, Díaz ha dit que Chacón "ha marcat una època per les dones en la nostra democràcia amb la seva força, la seva valentia i obrint sostres de vidre; però per a mi era, sobretot, la meva amiga".

Mentre desenes de persones han esperat prop de quatre hores sota un sol asfixiant per retre el seu homenatge personal a l'exministra de Defensa, personalitats del món de la política han anat desfilant durant el matí per la seu socialistes per donar el condol.

"Quan se'n va una persona com la Carme, cal recordar a aquells que creuen en les causes justes i tenen la valentia de fer el que han de fer. I la Carme era una d'elles", ha recordat la ministra de Defensa i secretària general del PP, María Dolores de Cospedal. També hi han acudit al matí el ministre de l'Interior, Juan Antonio Zoido, i la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, que no ha parat de plorar mentre ha deixat la seva signatura en el llibres de condol.

En representació de la Generalitat de Catalunya hi ha assistit el conseller català de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que ha assenyalat que "quan mor un servidor públic honest i seriós com va ser Carme Chacón, mereix tot el reconeixement del país, en aquest cas de Catalunya, i del conjunt de l'Estat espanyol".

Els ministres que van estar amb Carmen Chacón a l'Executiu de Zapatero s'han reunit en una habitació on s'han viscut moments de gran emoció, segons fonts del PSOE. "Era una dona decidida, amb coratge, amb valentia. Per descomptat mai l'oblidaré", ha comentat el president d'Astúries i de la Gestora del PSOE, Javier Fernández. L'exministre d'Afers Exteriors Miguel Ángel Moratinos ha lamentat la prematura pèrdua de Carme Chacón, "una gran amiga, gran lluitadora i gran dona" de la qual ha destacat el seu "univers polític", tenia com a eix "intentar millorar la vida de tants éssers humans".

Per la capella ardent hi ha passat una nodrida representació d'exministres socialistes, entre ells Juan Fernando López Aguilar, José Blanco, José Bono, Valeriano Gómez, Elena Salgado, Miguel Ángel Moratinos, Beatriz Corredor i Antonio Camacho, a més de Trinidad Jiménez i Cristina Garmendia.

Especialment sentida ha estat l'abraçada que s'han fet el diputat socialista Eduardo Madina i l'exministra de Sanitat amb el Govern de Mariano Rajoy Ana Mato, que ha abandonat la seu del PSOE entre llàgrimes.

L'exsecretari general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, rival de Carme Chacón al congrés de 2012, ha insistit que "la mort sempre és dura però quan es mor als 46 anys això té un punt d'injustícia. La Carme era una dona molt intel·ligent, treballadora, i molt compromesa amb tot. La trobarem molt a faltar".

Representants de partits polítics també han acudit a la capella ardent. Inés Arrimadas, José Manuel Villegas i Miguel Gutiérrez, de Ciutadans, així com Andrea Levy i Alicia Sánchez Camacho, del Partit Popular . També ha mostrar els seus respectes la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, i ha afegit "que era una persona extraordinària, a més d'una gran política".

El cos de l'exministra de Defensa ha arribat cap a les 14.50 hores a Ferraz, on ha rebut uns emocionants aplaudiments dels veïns que esperaven a la cua per entrar a la seu del PSOE.

Al vestíbul de la seu socialista s'hi ha col·locat una gran fotografia amb la imatge de la política catalana somrient i una taula amb dos llibres de condols, al costat d'un gran ram de roses vermelles, perquè les persones que vulguin deixar el seu últim missatge puguin puguin fer-ho després de visitar la sala on es trobava el fèretre.

El saló de plens de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat acollirà dimecres l'urna amb les cendres de la que va ser també exregidora d'aquest consistori, que ha declarat tres dies de dol.