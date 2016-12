Barcelona trasllada a la Fiscalia quatre desnonaments sense ordre judicial executats per l'empresa Desokupa

L’Ajuntament de Barcelona ha traslladat a la Fiscalia els desnonaments fets per l'empresa Desokupa. Concretament ha fet arribar al ministeri públic un expedient amb quatre intervencions de desallotjaments extrajudicials executats a Barcelona per aquesta empresa, contra qui l'Observatori DESC va querellar-se per desnonar amb "coaccions i amenaces".

Segons ha explicat el consistori, s'ha registrat una proliferació d'aquest tipus de pràctiques, que consisteixen en desallotjaments extrajudicials realitzats habitualment per empreses "que es publiciten com a entitats d’intermediació i que afecten a col·lectius vulnerables de la ciutat". Així mateix adverteixen que sovint també s'utilitza l'ús de la força o la intimidació per desallotjar les persones que hi viuen.

Una advertència que se suma a la que ja va fer la PAH al juny en un comunicat, en què alertava de l'augment de "màfies" que desnonen amb pràctiques que "extorsionen" les persones.

Segons dades de l'ajuntament, durant el 2016 s'han produit set intervencions d’aquestes empreses, on presumptament s’haurien pogut produir il·legalitats. Ara, quatre d'aquestes set seran examinades per la Fiscalia, a qui juntament amb l'expedient, els serveis jurídics del consistori han fet arribar imatges, atestats policials, testimonis, i informes de cadascun dels quatre casos. A més, també ha demanat que es designi un Fiscal especialitzat delictes de coacció immobiliària i ha posat sobre la taula la voluntat del govern de realitzar un conveni de col·laboració amb la Fiscalia Superior de Catalunya en matèria d’assetjament immobiliari.

Un protocol davant l'augment dels desallotjaments

Amb l'objectiu de prevenir desallotjaments il·legals a la ciutat de Barcelona, el consistori ha anunciat la posada en marxa d'un protocol intern. Segons ha explicat el tinent d'alcalde Jaume Asens, pràctiques com les que duu a terme Desokupa "obliguen a generar nous mecanismes de defensa del dret a l'habitatge".

En aquest sentit el protocol, impulsat des de la Quarta Tinença de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, preveu que en cas que hi hagi una actuació que pugui incorrer en algun tipus de delicte s'enviarà un tècnic del districte a confirmar-ho. En cas que es confirmi els fets es denunciaran al cos de Mossos d'Esquadra i/o a la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB). A més, segons ha explicat Asens, es formarà una unitat de la GUB especialitzada per fer front a aquest tipus de desallotjaments.

En cas en què les persones ocupants de l’immoble hagin estat ja desallotjades a través d’aquestes accions, s’activaran els Serveis Socials i Habitatge, perquè es valori la idoneïtat d’oferir un reallotjament d’emergència.

Vint-i-quatre hores després que s’hagi produït l’acció, es reunirà una comissió d’anàlisi per analitzar la informació recollida d’aquell cas i es valorarà si cal realitzar algun tipus d’acció judicial. Paral·lelament seran les Oficines d'Habitatge les encarregades d’atendre a les persones que hagin pogut patir situacions de mobbing o altres formes d’assetjament immobiliari.