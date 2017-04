Els barcelonins que demanen limitar el turisme superen per primera cop als que en volen més

Els veïns de Barcelona són conscients que el turisme és la gallina dels ous d'or de la ciutat, però comencen a dir prou. A les protestes contra la massificació que es succeeixen des de fa mesos als barris més saturats de visitants se li ha sumat ara l'estadística: els barcelonins que demanen limitar el turisme han superat per primera vegada als que en volen més.

Així ho revela l'Informe d'Activitat Turística 2016 que ha fet públic aquest dissabte l'Ajuntament de Barcelona. Per primera vegada el percentatge de veïns que creuen que s'ha arribat al límit per donar servei al turista (48,9%) supera el de residents que creuen que Barcelona ha d'atraure més turisme (47,5%). El resultat és ajustat a nivell de ciutat, però el desglossament per barris denota un cansament veïnal a les zones més turístiques.

Per exemple, als barris del centre, com la Barceloneta, el Gòtic o Sant Pere, però també a la Sagrada Família, Sant Antoni, Gràcia i Poblenou, els veïns que han dit prou superen el 60%, mentre que els partidaris d'atraure més visitants ronden el 30%. Per contra, als districtes més allunyats dels centres turístics, com les Corts o Nou Barris, entre el 50 i el 60% dels veïnat vol que vinguin més turistes a Barcelona.

També per primera vegada descendeix del 90% el percentatge de barcelonins que creu que el turisme és beneficiós per a la ciutat, que tot i així segueixen representant una àmplia majoria del 86,7%, per un 11% que creu no ho és. Que Barcelona està saturada no només ho noten els veïns: fins a un 40,3% dels turistes enquestats creuen que el més negatiu de la capital catalana és que hi ha massa gent per fer visites.

La comparació amb anys anteriors també permet observar el cansament d'alguns barcelonins amb el turisme. I és que 2012, la mateixa enquesta indicava que el 71,8% creia que calia atraure més turistes, percentatge que ara ha baixat fins al 47,5%. A més, fa cinc anys els que creien que s'havia arribat al límit només eren un 25%, i ara ja són el 48,9%.

Els efectes del turisme –massificació, pujada de lloguers, proliferació d'habitatges turístics, problemes de convivència– també es valoren de forma diferent en funció dels barris. Així, tot i que un 66,2% dels barcelonins opina que el turisme no influeix en els preus en els barris amb més activitat turística, més del 80% dels veïns del Gòtic o la Barceloneta considera, per contra, que sí que els encareix . Destaca el cas de Ciutat Vella, on el 65% dels veïns creuen, a més, que hi ha massa hotels, albergs i habitatges turístics en els seus barris.

Tot això mentre la ciutat segueix batent rècords de visitants: segons les dades de l'informe, els hotels de Barcelona van acollir l'any passat 7,49 milions de turistes, un 5,5% més que el 2015. Els viatgers van realitzar una despesa mitjana en allotjament de 60 euros i 352,2 euros fora dels hotels, la majoria destinada menjar i beguda. Les pernoctacions van augmentar el 5,5%, fins als 19,5 milions i l'ingrés mitjà per habitació va pujar un 11,6%, fins als 113,69 euros.

El regidor d'Empresa i Turisme, Agustí Colom, ha valorat que d'aquestes dades es desprèn que "una majoria de veïns i veïnes que valora el turisme també mostra la necessitat que disminueixi l'impacte que genera a la ciutat". Entre les crítiques dels barcelonins a la gestió de l'Ajuntament figuren la mala gestió dels apartaments turístics (15,7%), la manca d'efectius (14,2%) o una permissivitat excessiva amb els turistes (12,9%).