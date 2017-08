Cinco lugares y un incidente confuso: las claves del doble atentado en Catalunya

El doble atentado en Catalunya ha dejado 14 víctimas mortales, más de 100 heridos, cinco presuntos terroristas muertos y un confuso incidente en un coche que se daba a la fuga, en el que ha muerto otra persona. Estas son las claves geográficas y temporales de los atentados.

1. Alcanar

La noche antes de que se produjera el atentado de Barcelona, una enorme explosión de gas alertaba a las autoridades en la localidad de Alcanar, en Tarragona, a 224 kilómetros de la capital catalana. Hubo un fallecido y siete heridos. Lo que al principio parecía un accidente por acumulación -eso sí, sospechosa- de butano y propano luego ha sido señalado por la investigación como el desencadenante de los atentados. La hipótesis principal es que en esa casa se estaba preparando un gran ataque con artefactos explosivos. El accidente habría truncado esos planes y los terroristas decidieron precipitar su acción con el método de la furgoneta.

2. La Rambla, Barcelona



16.50 de la tarde. Una furgoneta blanca marca Fiat Talento entra por el gran bulevar peatonal de la Rambla de Barcelona, una avenida siempre atestada de personas. El conductor deliberadamente arrolla a todos los viandantes que puede, haciendo zigzag a lo largo de 600 metros.

Luego, abandona la furgoneta y se da a la fuga. Los Mossos reaccionan y mantienen a toda la población refugiada en restaurantes o tiendas de la zona para intentar atraparlo sin poner en peligro más vidas. El terrorista no aparece y poco a poco se van desalojando los alrededores de la Rambla.

3. La Diagonal, Barcelona



Algo antes de las 8 de la tarde, se produce el suceso más confuso de esta investigación aún abierta. Un coche se salta un control policial en la Avenida Diagonal, atropellando agentes en los que causa heridas leves, y es perseguido por los Mossos, que disparan contra el coche.

Cuando consiguen alcanzar el coche varios kilómetros más allá en San Just Desvern, los agentes se encuentran una persona muerta en el asiento trasero del coche. Pero, según los Mossos, no tiene heridas de bala sino de puñaladas. El conductor sin embargo no aparece en el coche, ha huido.

Hay dos hipótesis en la investigación sobre este hecho: la primera es que esa persona huida no tenga relación alguna con el atentado sino que sea otro tipo de delincuente, que se dio la fuga al ver el control antiterrorista; la segunda es que esa persona fuera el autor material de los hechos, que al huir de la furgoneta pudo robar un coche para huir y haber atentado contra su propietario.

4. Ripoll

En esta localidad de Girona, a más de 100 kilómetros de Barcelona y a tres horas en coche de Alcanar, tenemos el siguiente suceso de esta cadena. Los Mossos detienen a una persona, Driss Oukabir, porque su nombre figura en documentos utilizados para alquilar alguna de las dos furgonetas en la misma mañana de los atentados.

Driss Oukabir, que según el alcalde de Ripoll, el municipio de Girona donde reside acudió por voluntad propia a la comisaría y según el mayor de los Mossos, Lluis Trapero, fue detenido en un control, aseguró a los investigadores que no tiene relación con el atentado, que alguien le ha robado la documentación.

La policía comienza a pensar que su hermano Moussa Oukabir, de 17 años, es el principal sospechoso de ser el autor material del atentado, el conductor de la furgoneta.

5. Cambrils

Cuando la calma regresaba a Barcelona, poco después de la una de la madrugada, el servicio de emergencia 112 pide a los vecinos de Cambrils, en Tarragona, que no salgan a la calle. Cambrils está a 220 kilómetros de Ripoll y a 117 de Barcelona.

La policía dispara contra cinco presuntos terroristas que estaban preparados para realizar un segundo atentado con vehículo en esta población turística. Cuatro de ellos mueren inmediatamente y un quinto muere al cabo de unas horas.

Durante la operación, los terroristas consiguen embestir a seis personas y apuñalar a varios viandantes. Una de ellas, una mujer, ha muerto este viernes. Es la víctima número 14 de los atentados de Catalunya.

Unas 24 horas después del atentado en Barcelona, fuentes policiales confirman que el principal sospechoso de ser el conductor la furgoneta en Barcelona está entre los terroristas muertos en Cambrils. Se trata de Moussa Oukabir.