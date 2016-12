Absolt el neonazi acusat d'amenaçar David Fernàndez

En cas de dubte, a favor de l'acusat. Aquest ha estat el principi que ha seguit el titular del jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona per absoldre el neonazi acusat d'amenaçar l'exdiputat de la CUP, el periodista i cooperativista David Fernàndez. El jutge ha considerat que no hi ha prou proves per condemnar Miguel V. per un delicte lleu d'amenaces (les antigues faltes). El jove està fitxat pels Mossos d'Esquadra per la seva relació amb el centre ultradretà de Barcelona Casal Tramuntana i per participar en manifestacions neonazis el 12 d'octubre.

La Fiscalia i l'acusació particular exercida per Fernàndez van demanar que l'acusat fos condemnat a pagar una multa de 1.680 euros. L'advocat de l'exdiputat, Benet Salellas, va sol·licitar a més la prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb Fernàndez durant sis mesos. La defensa va reclamar l'absolució adduint que no hi havia proves ni testimonis de les amenaces.

En la sentència, el jutge considera que hi ha dues versions "contradictòries" entre l'acusat i Fernàndez sense que hi hagi una "prova objectiva i imparcial" per corroborar-les. En aquest sentit, el togat no veu "prou provat" que el neonazi atemorís Fernàndez amb expressions com "jo sóc un feixista"; "et destrossaré"; "no serà avui però serà un altre dia, això és un compte enrere".

L'exdiputat va assegurar que el neonazi li havia dit: "Jo sóc un feixista i et donaré una pallissa, et destrossaré". Per contra, Miguel V. va explicar al judici que es van trobar de forma fortuïta al passeig de Sant Joan i que li va preguntar sobre la samarreta antifeixista que portava l'exdiputat: "¿Si fos feixista, series antijo?", va assegurar que li va dir .

"És sabut que resulta més útil a les estructures socials d'un país la llibertat de càrrecs d'un culpable que la condemna d'un innocent", conclou el jutge.

Per la seva banda, Fernàndez ha anunciat que interposarà un recurs contra la sentència absolutòria a l'Audiència de Barcelona i ha lamentat que el jutge "hagi obviat" que en l'última paraula del judici, l'acusat li demanés disculpes. Així mateix, ha recordat que la Fiscalia contra els delictes d'odi havia demanat que la denúncia fos tipificada com un delicte greu d'amenaces en comptes d'una antiga falta.