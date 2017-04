Millet va pagar almenys 16.800 euros per a campanyes de les municipals de Convergència

L'espoli milionari del Palau de la Música que van perpetrar Fèlix Millet i Jordi Montull porta setmanes en un segon pla en el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona. Tot el protagonisme l'ha conquerit el finançament il·legal de Convergència a través del Palau i les comissions del 4% que suposadament va pagar Ferrovial al partit a canvi d'obra pública. Aquest dilluns, Esteve Escuer, el president local de CDC al poble de Millet, l'Ametlla del Vallès (Barcelona), ha admès a més que el capitost del Palau va pagar campanyes de les municipals del partit a la localitat.

La confessió d'aquest testimoni ha hagut de sortir amb fòrceps. Davant la insistència del fiscal, Emilio Sánchez Ulled, i la presidenta del tribunal, Montserrat Comas, Escuer ha explicat que el 2007 va rebre un pagament en efectiu de 13.000 euros (diners que ja ha tornat), però que a més l'expresident del Palau, a 1999, va fer dos pagaments de de 3.000 i 1.800 euros per sufragar despeses de les campanyes. "Els pagaments no els vaig rebre jo, però durant les campanyes es pagaven factures", ha al·legat Escuer.

No obstant això, no ha sabut donar explicació al document confiscat al Palau "Campanya CiU Esteve Escuer. Eleccions l'Ametlla maig 2007" ni sobre les anotacions de suposats pagaments al dirigent de l'Ametlla del Vallès dels anys 1999 i 2002 que sumen prop de 40.000 euros.

D'altra banda, el dirigent de CDC Àngel Colom ha admès que va acudir a Fèlix Millet a l'any 2000 perquè l'ajudés a eixugar els deutes de l'extint Partit per la Independència (PI). Segons el relat de Colom, després de parlar una estona amb Millet sobre "la situació política del país", l'expresident del Palau li va donar un xec de 12,5 milions de pessetes (uns 75.000 euros). El pagament es va camuflar a través d'un "conveni de pedagogia sobre la cultura catalana a les noves migracions" entre el Palau i Colom.

Davant l'estupor del fiscal, Colom ha dit que només es va fixar "en la quantitat i no el concepte" del fals conveni. "Com explica vostè que el senyor Millet fos tan imaginatiu per inventar-se un conveni de pedagogia?", ha incidit Sánchez Ulled, que ha hagut de recordar a Colom la seva obligació com a testimoni de dir la veritat.

Colom –que aleshores ja era dirigent de CDC– tampoc ha aclarit qui li va proposar acudir a Millet per saldar els deutes del PI. "Va sorgir d'un 'brainstorming' de noms en una reunió amb amics del partit", ha arribat a al·legar. Sí que ha recordat diverses vegades que ja ha tornat els 12,5 milions de pessetes.

Camps se suma a la confusió

A la festa de la confusió practicada per Escuer i Colom s'hi ha sumat l'exdiputat de CiU Jaume Camps, advocat durant dècades de Fèlix Millet i de Ferrovial. Camps ha negat avui que cobrés comissions del saquejador confés del Palau de la Música i que es reunís amb ell i amb l'exconseller Germà Gordó després de la mort de l'extresorer de CDC Carles Torrent.

Camps va estar imputat pel saqueig del Palau de la Música pel seu suposat paper de nexe entre CDC, Ferrovial i la institució cultural, tot i que la seva causa es va arxivar per prescripció. L'històric diputat de CiU, un pes pesant del partit durant l'etapa de Jordi Pujol, ha reiterat que "mai" va percebre de Millet, "ni directament ni indirectament, ni per persona ni per empresa interposada, ni un sol euro" per comissions il·legals , ja que tots els diners que rebia d'ell, ha assegurat, era en factures pels seus serveis com a advocat.

El fiscal Sánchez Ulled li ha mostrat un document trobat al costat de l'agenda de Millet, sense capçalera ni data, en què figuren una sèrie de quantitats mecanografiades i en el qual es perfila part d'un paper, adjuntat amb un clip, en el qual apareix manuscrit el nom de Jaume Camps, al costat de dues indicacions: "pagament 105.000 m. Ferrovial" i "autopista".

"No em diu res. Ni té cap identificació. No puc donar una explicació lògica. No tinc ni idea", ha apuntat sobre aquest document Camps. Per contra, sí que ha reconegut que va mantenir diverses reunions amb Fèlix Millet i l'exresponsable de Ferrovial a Catalunya Pedro Buenaventura –acusat en la causa–, encara que ha precisat que en elles es va limitar a "fer d'àrbitre i amigable componedor" per evitar un litigi pels problemes en la reforma de la façana del Palau de la Música que va fer la constructora.