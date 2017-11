Hoy 20 de noviembre de 2018, conmemoramos otro año más el Día Internacional de la Memoria Trans, mediante el cual recordamos a aquellas personas que han sido asesinadas víctimas de la transfobia. También denunciamos una vez más la violencia que sufrimos las personas trans, en nuestra región, país y en todo el mundo.

Es importante puntualizar que cuando hablamos de personas trans, nos referimos tanto a personas transgénero, transexuales y/o personas de género no binario, ya que todas por igual con nuestro Derecho a Ser desafiamos el status quo de la sociedad heterocispatriarcal.

Las personas trans y de género diversas, a lo largo de todo el mundo, somos víctimas de actos de violencia terribles, humillaciones, violaciones, agresiones y asesinatos, que en muchos casos no llegan a ser reportados. Nuestros Derechos Humanos y Civiles son obviados, ignorados y son violados sistemáticamente. Desde el 1 de enero de 2008 hasta el día de hoy son más de 2.600 personas las asesinadas por el hecho de no mostrar, ni identificarse con los cánones de la dicotomía del sexo/género binario.

Pero también reclamamos que no solo los homicidios por transfobia son los que hay que denunciar en un día como hoy, las personas víctimas de ese odio, que no han soportado más ese dolor, rechazo, vejación o en casos miseria, por la exclusión social, que no han visto más salida que el suicidio, también deben de ser recordadas.

La transfobia, no solo se refleja en la violencia interpersonal, sino también como violencia institucional, ya que cuando éstas no cumplen con su deber de ampararnos, creando y/o aplicando las leyes y medios para prevenir la discriminación y la opresión sistemática de las personas trans, son también culpables de la transfobia que sufrimos.

Por todo ello manifestamos: que se desarrollen, apliquen y cumplan las leyes que sean pertinentes y necesarias, para amparar nuestros derechos. Ya seamos transgénero, transexuales y/o de géneros diversos o no binarios, queremos que se nos proteja de la violencia de la transfobia y del abandono por parte del resto de la sociedad cisgénero; que nuestras instituciones españolas, ejerzan la presión internacional necesaria para que en los países donde las personas trans tenemos menos derechos y somos más vulnerables podamos ser libres y poder vivir

Que la obligación moral y legal de las instituciones para proteger a las personas trans no es menor que hacia el resto de la población y queremos recibir la dedicación que nos merecemos y que se nos ha sido arrebatada desde el mismo momento que nos hemos identificado y que no cesaremos en reclamar y mostrar que las personas trans formamos parte de la riqueza de la diversidad humana, y decimos ¡basta ya!. Cesemos la transfobia que nos oprime, porque queremos ser libres, queremos poder vivir ¡Queremos vivir!.