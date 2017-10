Cuándo me invitaron a escribir esta columna, me dijeron que escribiera sobre cualquier tema del Trabajo Social que me apeteciese. Yo, que a la par trabajo en el ámbito del arte, pensé que podría hablar de la relación entre una y otra profesión. Pero de pronto pensé que no. Pensé que no porque me pregunté algo: ¿La gente que pueda llegar a leer esto sabría decir qué es el Trabajo Social? Este aspecto, el de definirnos, es uno de los debates que me ha surgido más de una vez.

Por supuesto, tú que estás leyendo esto, rápidamente podrías recurrir a la Wikipedia y encontrar la definición. Te invito a hacerlo. Pero te voy ahorrando el decir que, si no tienes nada que ver con nuestro ámbito, quizá necesitas varias lecturas para entenderlo.

Por eso, hace un tiempo, reflexioné sobre ello en el blog que tengo. Me decidí a encontrar una manera sencilla de explicar qué es el Trabajo Social. Y a esto llegue:

"Disciplina profesional que se ocupa de facilitar y promover procesos de cambio en las personas, grupos y comunidades, utilizando recursos de diversos tipos, para que estas aumenten su bienestar".

Desde ese momento, cada vez que me pregunta alguien sobre qué hago, le doy esta respuesta. Y, curiosamente, las caras muchas veces son de sorpresa al darse cuenta que, al fin, han entendido lo que somos.

¿Y por qué he decidido compartirla? Para seguir poniéndola a prueba. Porque este es un espacio donde el Trabajo Social busca ser visible para cualquier persona. Seguro que llegarán aquí colegas profesionales que siguen esta “columna” quincenal. Pero también podrán llegar a ella desde un ingeniero hasta un ama de casa. Desde un joven deportista hasta una persona mayor. Y lo realmente curioso: cualquiera de esas personas, en cualquier momento, podría necesitar los servicios de un profesional de Trabajo Social.

Partiendo de esto, dejar esta definición es una manera de poner mi granito de arena. Mi granito en esa lucha constante de dar visibilidad a la profesión. Y que todas esas personas mencionadas, rápidamente piensen que el Trabajo Social (quizá) puede darles solución a las problemáticas de carácter social que puedan llegar a tener.