¿Cómo maquillar a tus hijos este carnaval?

Muchas veces el broche de oro para un gran disfraz de carnaval está en el maquillaje con el que se complemente. Especialmente cuando se trata de los pequeños de la casa, merece la pena prestar atención a este aspecto y comenzar a buscar desde ya inspiración para hacer que disfraz y pintura encajen a la perfección.

Por eso, de la mano de El Corte Inglés te damos algunos de los mejores tips para maquillar a tus hijos en estas fiestas. Además, ¿sabías que esta actividad puede potenciar algunas habilidades en tus hijos?

1. Los más buscados

Los maquillajes de superhéroes como Batman o superheroína como Wonder Woman son los más buscados en internet, se trata de una de las tendencias más demandadas para el carnaval 2018. Para conseguir que tu hijo o hija se convierta en el más original de la fiesta a la que asista, a pesar de que otros niños hayan elegido el mismo atuendo, nada mejor que seguir paso a paso estos dos tutoriales.

2. Que se impliquen en el proceso

Cuando los niños juegan a disfrazarse e inventarse nuevos roles y papeles, en cierta manera están dejando volar su imaginación y esto supone un aporte muy positivo para que el menor se desarrolle. Sí, el carnaval puede ser uno de los mejores momentos del año para que tu hijo saque su parte más creativa. Por ello, será genial que la fomentes poniendo a su disposición algún maquillaje especial. De hecho, puedes dejar que sea él o ella quien se maquille si tiene edad suficiente y que seas tú quien le eche una mano con los pequeños detalles. Así, ayudarás además a que consiga tener más autonomía y confianza en sí mismo, a la vez que desarrolla su destreza y precisión manual con la pintura.

3. Trabajo en equipo

El momento de maquillar a tu hijo para el carnaval puede convertirse en unos minutos muy especiales entre ambos. Si te implicas no solo en la compra de su disfraz, sino que además decides emplearte a fondo en el maquillaje de tu hijo, podréis compartir un rato en el que la complicidad, la comunicación y el trabajo en equipo reforzarán vuestros vínculos. Lo ideal es que se trate de una actividad conjunta y podáis tomaros como un juego este momento.

4. Capacidad y creatividad

A la hora de maquillar a tu hijo, fíjate un objetivo realista que sepas que serás capaz de cumplir.

Existen tantos maquillajes diferentes como disfraces. Por ello, tendrás que ser tú (junto a tu hijo o hija) quienes decidáis por cuál optar este año. A la hora de tomar esta decisión debes tener en cuenta, en primer lugar, el disfraz elegido y, a continuación, hacer caso a las inquietudes de tu pequeño. También has de ser consciente de tus habilidades manuales y ponerte un objetivo realista que os haga sentir satisfechos de vuestro trabajo. Más allá de maquillajes espectaculares, lo más importante es que el niño se sienta cómodo y el momento de maquillarse resulte divertido.

5. Productos de calidad

Puesto que la piel de los niños suele ser muy sensible, desde El Corte Inglés recomiendan que prestes especial atención a la elección de las pinturas faciales. Decantarte por productos de buena calidad no solo te garantizará que la piel de tu pequeño no se resentirá, sino que te asegurarás una mayor durabilidad del mismo.

6. A dormir

Una vez concluida la fiesta, toca retirar el maquillaje. Es importante que no se vayan a la cama con la pintura en la cara, pues de ser así su piel podría resecarse. En ningún caso le restriegues ni frotes la cara y déjales que se involucren en el proceso: si ellos se empiezan a quitar en maquillaje con sus propias manos, se sentirán más a gusto y es menos probable que les dé un berrinche.

Encuentra muchas más ideas para este Carnaval aquí. El Corte Inglés te ayuda para que solo te preocupes de disfrutar con tus hijos y crear momentos especiales.