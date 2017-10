Albert Boadella: Despedíos de ese jardín tan bonito que es Cataluña

El fundador de Els Joglars y dramaturgo barcelonés Albert Boadella ve "toda la viabilidad" a la independencia de Cataluña: "Despedíos de ese jardín tan bonito", ha asegurado hoy en una rueda de prensa en Madrid en la que ha tildado de "tontería" decir que allí hay "represión franquista".

Boadella ha presentado en los Teatros del Canal, que él dirigido desde su fundación al año pasado, su montaje de "El sermón del bufón", que ya se representó allí la temporada pasada.

Sobre Cataluña, de la que él se "autoexilió" en 2005, año desde el que no ha vuelto a permitir un montaje suyo en esa comunidad, ha afirmado que no le ha sorprendido nada "lo ocurrido" el pasado domingo.

"Despedíos de Cataluña. No me refiero a sus habitantes, sino a su territorio", ha dicho el dramaturgo, que ha subrayado que su "propio gremio" se ha "vendido de forma vil al régimen separatista en un 90 %. Es una de las cosas más indignas que he vivido".

Antes de conocer que Alex Rigola, que le sustituyó el año pasado al frente de los teatros y que hoy ha anunciado que dimite por la actuación policial del 1-O, ha recalcado que es "una tontería" decir que en Cataluña se vive "represión franquista".

"Es absolutamente incomparable lo que se vive ahora con lo que fue. Están instalados en una impostura constante. Los periódicos franceses se rasgan las vestiduras pero cuando en Francia hay una manifestación, la policía y guardia civil española a su lado son niños de guardería".

Dejó Els Joglars después de que "su propia tribu" -Cataluña- le "sorprendiera" con un boicot a sus obras y él decidiera marcharse.

El resto de su compañía, ha dicho, se ha encontrado después de su marcha con "una situación enormemente complicada y es que después de haber ido lo más lejos que podía con tres obras sobre el organizador de la gran patraña -Jordi Pujol- no tienen público en Cataluña. Yo les avisé que no les iban a perdonar eso en la vida".

Boadella ha recordado que "en la época de Franco la gente se exilió y dijo que no volvería hasta que cambiara el régimen", pero que él, ni aunque "cambiara", regresaría a Cataluña.

El dramaturgo vuelve a los Teatros del Canal desde mañana con "El sermón del bufón", un espectáculo en el que el dramaturgo repasa su vida y su carrera, algo "novelesca", para contar lo que ha "vivido".

Sigue preparando una ópera de Picasso, con libreto y dirección suya, en la que sostiene que el malagueño fue "un Atila" del arte: "la mano más dotada para el arte dejó un catálogo de mierdas".

"Las tres cuartas partes de la obra de Picasso son una mierda. El 'Guernika' es un cuento, un camelo, el primer grafiti de la historia, garabatos con gracia pero ninguna importancia", ha añadido.