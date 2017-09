J.A Bayona: "En casa paramos las discusiones sobre Catalunya, alteran el ambiente"

El cineasta J.A. Bayona, que hoy se encuentra en San Sebastián como productor de la cinta Marrowbone, ha dicho que no haría una película sobre lo que está pasando en Catalunya: "No me parece nada interesante, al revés, me da un poquito de miedo", ha confesado el barcelonés.

"Y lo vivo con mucha intensidad, me preocupa lo que está pasando, porque se está produciendo una fractura", ha precisado el ganador de tres goyas y dos gaudís, quien actualmente vive en Londres.

Ver las cosas desde allí, precisa, y por estar "todo el día viajando" -actualmente rueda la continuación de la saga Jurassic Park- "es lo que me da la sensación de que, casi más que un problema entre Catalunya y España, es un problema entre catalanes".

"Lo veo en casa, que tenemos que parar las discusiones porque se altera mucho el ambiente. Me preocupa, y pongo atención en cómo se desarrollan los acontecimientos", ha dicho sobre el próximo 1 de octubre.

No obstante, ha reconocido que le ronda la idea de rodar en catalán, que es su idioma materno, "le he dado muchas vueltas, pero siempre es cuestión de la película", ha señalado, y ha añadido en ese sentido que "como dice Steven Spielberg, las películas te eligen a ti".

"Lo he pensado mucho, antes incluso de ponerme con Jurassic World, y ya tengo el compromiso con Telecinco Cinema para rodar una película, que será en español, será la vuelta después de diez años ya de El orfanato", ha agregado. Marrowbone también es un thriller de terror psicológico que, pese a las carcajadas escuchadas durante el pase de prensa, provoca de todo menos risa.