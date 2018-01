Jack White se incorpora al cartel del Mad Cool

El Mad Cool Festival 2018 ha confirmado hoy la presencia en su cartel de Jack White, fundador de The White Stripes, además de a otros catorce artistas, para esta tercera edición que, a seis meses de su celebración, ya ha agotado sus abonos, según ha confirmado la dirección del certamen en una nota.

El Mad Cool será los días 12, 13 y 14 de julio en el Espacio Mad Cool de Valdebebas-Ifema y cuenta ya con setenta y cinco "artistas consolidados y noveles cuyo denominador común es la autenticidad".

Entre los artistas que han confirmado su presencia en el festival destaca el cabeza de cartel del viernes 13, Jack White, que regresa a España por primera vez desde 2012.

Mad Cool 2018 también ha anunciado hoy las actuaciones de Richie Hawtin Close, Daniel Avery y Odesza con "música electrónica de culto"; en el campo del rap Young Fathers y Blackbear, con su primer concierto en nuestro país, y "trovadores modernos" como James Bay, Leon Bridges, Kevin Morby o "el inconfundible" Eels (Mark Oliver).

El festival no olvida la participación femenina e incorpora a Wolf Alice y The Big Moon, un grupo de rock que "está causando furor en Reino Unido gracias a su actualización de los sonidos 'grunge' y 'britpop'".

Además, entre las nuevas confirmaciones aparecen "grandes apuestas nacionales", como Toundra con el género post rock; el rock psicodélico de Rufus T. Firefly o el punk rock de Biznaga.

Todos ellos se suman a una prolífica oferta musical que ya incluía importantes nombres como los de Pearl Jam, Depeche Mode, Queens of The Stone Age, Massive Attack, Nine Inch Nails, Kasabian, Justice, Fleet Foxes o MGMT.