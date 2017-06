"Wonder Woman", la superheroína del cómic, pisará fuerte en la cartelera

Madrid, 22 jun (EFE).-"Wonder Woman", la superheroína de DC Comics, llegará a la cartelera española pisando fuerte gracias a una apuesta de Patty Jenkins que ya ha dominado la taquilla en Estados Unidos y ha sido aplaudida por la crítica. Junto a este esperado estreno, destacan otros como "La casa de la esperanza" o "Selfie".

"WONDER WOMAN", UNA GUERRERA CON EL ÉXITO ASEGURADO EN CINES

Dirigida por la cineasta Patty Jenkins, "Wonder Woman" llegará con mucha fuerza a los cines españoles, tras dominar la taquilla estadounidense y ser aplaudida por la crítica internacional, satisfecha con el resultado del mítico personaje de cómic al que da vida la actriz Gal Gadot, rodeada en el filme por otros actores como Chris Pine, Robin Wright o la española Elena Anaya.

Pero antes de ser Wonder Woman, la protagonista de la historia era conocida en la idílica isla de Themyscira como Diana, princesa de las Amazonas, que fue entrenada para ser una guerrera invencible y que ahora tendrá que poner a prueba su valentía para detener la Primera Guerra Mundial, que ha desatado el pánico. Así, descubrirá sus poderes y también su verdadero destino.

"LA CASA DE LA ESPERANZA", UN ZOO COMO REFUGIO ANTE LOS NAZIS

Los actores Jessica Chastain y Johan Heldenbergh protagonizan este filme de Niki Caro ambientado en Varsovia, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que muestra la historia real del matrimonio formado por Jan y Antonina Zabinski, dos amantes de los animales que se encargaban del zoo de la ciudad, hasta que la llegada de los nazis a Polonia hizo temblar los cimientos familiares.

"La casa de la esperanza" es un drama histórico y biográfico basado en la novela de la naturalista Diane Ackerman, que se inspiró en los diarios de la propia Antonina Zabinski que, como refleja la cinta, también asumió con su familia la peligrosa misión de rescatar a cientos de judíos acogiéndolos dentro de su zoo.

"SELFIE", UN DIVERTIDO RETRATO DE LA ESPAÑA ACTUAL

Grabado a modo de falso documental, "Selfie", de Víctor García León, es un retrato cómico de la actualidad española protagonizado por Bosco (Santiago Alverú), un joven repelente cuyo padre -un alto cargo del Gobierno- es detenido y encarcelado por cometer varios delitos económicos. Entre ellos blanqueo de capitales, prevaricación, corrupción y malversación de fondos públicos.

La cinta, protagonizada, entre otros, por Macarena Sanz, Pepe Ocio y Javier Caramiñana, consiguió el premio de la crítica en el pasado Festival de Málaga, donde también recibió una mención especial del jurado.

"MAUDIE, EL COLOR DE LA VIDA", ENTRE LA PINTURA Y EL AMOR

Tras su paso por festivales como Toronto o la Berlinale, "Maudie, el color de la vida" llega este viernes a la cartelera con una historia de amor atípica entre dos aclamados actores, Sally Hawkins y Ethan Hawke, forjada en una película que se basa en la vida de la pintora folk canadiense Maud Lewis.

Por un lado, se trata de la historia de una mujer artista y su lucha por expresar su creatividad, con el agravante de que padece una artritis reumatoide que la limita. Por otro, es el relato del amor inesperado que surge con un hombre del pueblo, un pescador huraño y difícil.

"TUBELIGHT", CUANDO LA GUERRA SE INTERPONE ENTRE DOS HERMANOS

Desde la India llega este largometraje de Kabir Khan (Phantom) que también pone el foco en una relación, pero en este caso en la relación familiar entre dos hermanos que viven en un pequeño pueblo al norte del país y que son inseparables hasta que la guerra rompe su unión.

Bharat, el menor de los dos hermanos, es reclutado para ir al frente, pero Laxman, el mayor, no soportará escuchar las terribles noticias que llegan de fuera desde que su hermano está en el ejército, así que se verá obligado a participar en el conflicto solo para intentar que su hermano regrese a casa.

"LA PELÍCULA DE NUESTRA VIDA", ÓPERA PRIMA DE ENRIQUE BARÓ

Un joven, un adulto y un anciano que, tal vez son el mismo hombre, despiertan una mañana en su casa de veraneo y, aunque ese lugar ya no les pertenece, recrearán en un día el verano de sus vidas.

Así se plantea "La película de nuestra vida", la ópera prima del director barcelonés Enrique Baró, que recrea una vida pasada, que comenzó en 1953, mediante películas domésticas, canciones y recuerdos, en un intento de recomponer ese verano idílico de antaño que marcó la existencia de los personajes.

"ROBBY Y TOBY EN EL VIAJE FANTÁSTICO", UNA AMISTAD AVENTURERA

Comedia y aventuras se mezclan en esta película de animación que se centra en la relación de amistad de Robby y Toby, dos amigos que no son del todo comunes, ya que el segundo es un robot.

Sin embargo, su amistad traspasa todas las barreras y quieren llevarla más allá mediante un gran viaje que deciden emprender juntos después de construir un potente vehículo llamado Aeroguatutú, que les permitirá atravesar aire agua y tierra.

UN JOVEN Y UN ÁGUILA REAL SE CONVIERTEN EN "HERMANOS DEL VIENTO"

El cineasta español Gerardo Olivares ("14 kilómetros") dirige este largometraje austríaco que tiene la amistad como tema central y que cuenta la historia de Lukas, un joven que se encuentra una cría de un águila real a la que decide llamar Abel.

Pero el ave no solo será una compañía para el chico, sino que le brindará todo el amor que no recibe en casa desde que su madre murió cuando él era un bebé, ya que su padre no consigue aceptar la pérdida. Ambos, Lukas y Abel se convertirán con el tiempo en "Hermanos del viento".