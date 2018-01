Vanity Fair borra a James Franco de su portada por las acusaciones y pone tres piernas a Reese Witherspoon

Vanity Fair ha hecho pública la portada de su último numero especial sobre Hollywood y no ha pasado desapercibida por múltiples motivos.

La revista ha seleccionado a 12 estrellas, desde Oprah a Tom Hanks, pero en principio iban a ser 13. Vanity Fair decidió en el último momento borrar digitalmente de la sesión de imágenes a James Franco después de que cinco mujeres acusaran al actor de acoso sexual.

"Tomamos la decisión de no incluir a James Franco en la portada sobre Hollywood una vez que supimos de las acusaciones de comportamiento inapropiado contra él", explica una portavoz de la revista a Hollywood Reporter.

El mismo medio confirma a través de varias fuentes que Franco posó para la sesión dirigida por la célebre fotógrafa Annie Leibovitz. Los artistas posaron en grupos y luego la composición final se montó a través de varias imágenes, por lo que la decisión de eliminar al actor californiano de la portada no requirió de una nueva sesión fotográfica.

Tras ganar el Globo de Oro como mejor actor por The disaster artist, Franco fue acusado por varias mujeres de acoso. Franco se quedó finalmente sin nominación en los Oscar por su intepretación, y la película que cuenta la historia de The Room solo opta al galardón al mejor guion adaptado.

Manos y piernas de más por exceso de Photoshop

La portada también está recibiendo críticas debido al exceso de Photoshop sobre sus protagonistas. Hasta tal punto se han pasado con los retoques digitales que la actriz Reese Witherspoon parece tener tres piernas en la fotografía y Oprah aparece con tres manos en una de las instantáneas.

Imagine the millions of dollars that have been spent digitally removing Reese Witherspoon's third leg from films and TV shows over the years. pic.twitter.com/mawsX6WLZ9 — Mark Savage (@mrdiscopop) 26 de enero de 2018

La propia Witherspoon ha tuiteado al respecto, pidiendo con humor que espera que la acepten como es con sus tres piernas. Oprah le ha respondido haciendo alusión también al error con Photoshop que le ha puesto una mano de más.

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 25 de enero de 2018

I accept your 3d leg. As I know you accept my 3d hand👋🏾👋🏾👋🏾❤️ — Oprah Winfrey (@Oprah) 25 de enero de 2018

Vanity Fair ha asegurado a través de Twitter que la mano extra de Oprah fue un error que ya han arreglado en la versión online, mientras que la tercera pierna de Witherspoon sería un pliegue del vestido.