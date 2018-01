Misterio resuelto: un audio del médico de la fotografía confirma que es Gerda Taro

Toda buena historia necesita un colofón, y nada mejor que la prueba definitiva de que esa historia era cierta. Hace unas semanas, una foto de la Guerra Civil española dio la vuelta al mundo a través de Twitter.

El exmilitar británico John Kiszely publicó una antigua instantánea de su padre, médico de las Brigadas durante el conflicto, en la que atendía a una joven cubierta de sangre.

La red social enloqueció, ¿no se trataría de Gerda Taro? La fotoperiodista falleció en Brunete al ser atropellada por un tanque mientras trabajaba en el frente. Kiszely ni siquiera había reparado en el cuerpo, o en que podría estar ofreciendo al mundo un momento histórico.

Just dug out this photo of a young doctor with the International Brigade in the Spanish Civil War in 1937 - my father. pic.twitter.com/QY02OAcYOP